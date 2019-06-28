【G20峰會】習近平宣布增設自貿區等多項措施　擴大中國對外開放

周五（28日）在日本大阪出席二十國集團（G20）峰會的國家主席習近平在會上發表講話，宣布中國將進一步推出若干重大舉措，擴大對外開放。

習近平宣布，中國將在近期採取措施的基礎上，進一步推出若干重大舉措，加快形成對外開放新局面。（路透社）

《人民日報》報道，習近平在G20峰會上發表題為《攜手共進，合力打造高質量世界經濟》的重要講話，宣布中國將在近期採取措施的基礎上，進一步推出若干重大舉措，加快形成對外開放新局面，努力實現高質量發展。

習近平指，中國將進一步開放市場，即將發布2019年版「外資准入負面清單」，擴大農業、採礦業、製造業、服務業開放；新設6個自由貿易試驗區，增設上海自由貿易試驗區新片區，加快探索建設海南自由貿易港進程。

在主動擴大進口方面，中國將進一步自主降低關稅水平，消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進口制度性成本，辦好第二屆中國國際進口博覽會。

持續改善營商環境 全面實施平等待遇

習近平稱，中國持續改善營商環境，將於明年（2020年）1月1日實施新的外商投資法律制度，引入侵權懲罰性賠償制度，增強民事司法保護和刑事保護力度，提高知識產權保護水平。

習近平續指，中國將全面實施平等待遇，全面取消外資准入負面清單之外的限制。准入後階段，對在中國境內註冊的各類企業平等對待、一視同仁，建立健全外資企業投訴機制。

習近平強調，中國將大力推動經貿談判，推動早日達成區域全面經濟夥伴關係協定，加快中歐投資協定談判，加快中日韓自由貿易協定談判進程。