涉嫌共同違紀違法　中共官場首現官員攜子主動投案

湖南省衡陽市紀委監委今天（28日）發布消息稱：「耒陽市人大常委會原主任熊國華同志與其子熊洪波涉嫌共同違紀違法，兩人主動投案，目前正在配合衡陽市紀委監委審查調查。」 值得關注的是，此案是中共十八大後，官方通報中首次提到有官員攜子一起主動投案。

湖南省衡陽市紀委監委今天（28日）發布消息稱：耒陽市人大常委會原主任熊國華同志與其子熊洪波涉嫌共同違紀違法，兩人主動投案，目前正在配合衡陽市紀委監委審查調查。（截圖）

公開報道顯示，熊國華曾在3月18日公開現身官方會議。

公開簡歷顯示，熊國華，1960年4月出生，湖南耒陽人，大專學歷，1977年9月參加工作，而後一直在耒陽工作長達近40年之久。

熊國華的兒子熊洪波是名「80後」，出生於1981年11月，函授大專學歷，2001年11月退伍待安置，在耒陽市環保局工作了11年時間，2013年11月至今在耒陽市發改局工作，2016年12月起任耒陽市發改局重點項目稽查辦主任。

中共十九大後，反腐高壓態勢下，主動投案的官員逐漸增多，上述兩人系最新投案自首的案例。