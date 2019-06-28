涉嫌共同違紀違法　中共官場首現官員攜子主動投案

湖南省衡陽市紀委監委今天（28日）發布消息稱：「耒陽市人大常委會原主任熊國華同志與其子熊洪波涉嫌共同違紀違法，兩人主動投案，目前正在配合衡陽市紀委監委審查調查。」
值得關注的是，此案是中共十八大後，官方通報中首次提到有官員攜子一起主動投案。
湖南省衡陽市紀委監委今天（28日）發布消息稱：耒陽市人大常委會原主任熊國華同志與其子熊洪波涉嫌共同違紀違法，兩人主動投案，目前正在配合衡陽市紀委監委審查調查。（截圖）
公開報道顯示，熊國華曾在3月18日公開現身官方會議。
公開簡歷顯示，熊國華，1960年4月出生，湖南耒陽人，大專學歷，1977年9月參加工作，而後一直在耒陽工作長達近40年之久。
熊國華的兒子熊洪波是名「80後」，出生於1981年11月，函授大專學歷，2001年11月退伍待安置，在耒陽市環保局工作了11年時間，2013年11月至今在耒陽市發改局工作，2016年12月起任耒陽市發改局重點項目稽查辦主任。
中共十九大後，反腐高壓態勢下，主動投案的官員逐漸增多，上述兩人系最新投案自首的案例。
前中證監主席劉士余涉嫌違紀違法，主動投案。通報仍然獲稱為「同志」。（資料圖片）
據中央紀委國家監委網站2019年5月報道，中共十九大以來，共有2.7萬名官員主動交代了違紀違法問題，5000餘名官員主動投案。
諸多官員主動投案的背後緣由，引發了外界熱議。中紀委曾刊文就此分析稱，投案自首官員有些已被納入監察範圍，或自知問題難掩，亦有些官員希望通過交待問題獲得寬大處理。
而針對官員自首案，中國官方往往會採取從輕處罰的態度。
比如，作為中國國家監委成立後首個投案自首的中管官員，河北省政協原副主席艾文禮於案發前攜帶贓款贓物主動到中央紀委國家監委投案，並如實供述自己的罪行後，中央紀委國家監委提出對其減輕處罰的建議，檢察機關的量刑建議中，亦提出減輕處罰的意見。
4月18日，法院審理認為，艾文禮構成自首，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節，依法可對其減輕處罰，判處8年有期徒刑。
此外，在熊國華的通報中，官方仍稱呼其為「同志」。
對於「同志」這一稱呼，2017年7月，中共中央紀委曾作出解釋：首先，黨內互稱同志，是黨中央對黨員在黨內政治生活的一貫要求和重要政治規矩。在組織審查期間，被審查人仍然具有共產黨員身份，因此應當以同志相稱。其次，審查期間互稱同志是紀檢機關轉變執紀方式和工作作風的具體體現。執紀審查本質上是黨內審查，通過做深入細緻的思想政治工作促使被審查人深刻反省、認識錯誤、交代問題，也是對被審查人進行黨性教育的過程。從審查一開始互稱同志，要求被審查人學習黨章，重溫入黨誓詞，有利於喚醒被審查人的黨員意識，重拾初心、重建對黨組織的忠誠。
而該稱呼也出現了諸多官員的通報中。
5月20日，據中共湖南省紀委監委消息，湖南常寧市委副書記唐奇林同志涉嫌違紀，主動投案，目前正在配合衡陽市紀委監委審查調查；5月22日，據黃山市紀委監委消息，安徽黃山市公安局治安警察支隊支隊長方琪同志涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正配合黃山市紀委監委審查調查。
5月19日晚，中共中央紀委國家監委網站通報：中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。