【G20峰會】中美重啟磋商　官媒：順應兩國民意且符合全球期待

中國國家主席習近平周六（6月29日）在二十國集團（G20）大阪峰會期間，與美國總統特朗普會晤。兩國元首同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。 中央廣電總台發表「國際銳評」稱，此舉順應兩國民意，符合全球期待，希望雙方經貿團隊用平等和相互尊重推進中美經貿磋商。

中國國家主席習近平周六（6月29日）在二十國集團（G20）大阪峰會期間，與美國總統特朗普舉行會晤。兩國元首同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。（路透社）

文章稱，中美重啟經貿磋商釋放積極信號，順應兩國民意，符合全球期待，有利於緩解市場緊張情緒。中美經貿合作中存在分歧很正常，關鍵是要通過平等對話，秉持相互尊重，管控分歧，促進合作。

文章強調，事實充分證明，加徵關稅解決不了問題，只會適得其反；只有平等對話，才是解決中美經貿問題的唯一途徑。此次中美重啟經貿磋商，意味著重新回到解決問題的正確軌道。不過，中美經貿問題錯綜複雜，要有效解決仍須付出艱苦努力。

籲美方做「行動派」 說到做到

文章指出，中方有誠意與美方繼續磋商，但磋商應該是平等的，體現相互尊重，不能一方強壓另一方談，或者談判結果僅讓單方得利。最近一個多月來，中方應對貿易摩擦升級的一系列措施，已經清晰地表明：在涉及主權和尊嚴的問題上，中國必定會旗幟鮮明、堅定不移地維護自己的核心利益。

文章續指，中美重啟磋商，接下來的關鍵是美方要做一個「行動派」，既要說到，更要做到，與中方相向而行。希望雙方經貿團隊把握來之不易的重啟磋商機會，用實際行動落實兩國元首此次會晤精神，在平等和相互尊重的基礎上討論具體問題，增進互信，擴大共識，共同努力把磋商往前推進。

文章結尾道，G20大阪峰會上，習近平宣布加快對外開放的五方面重要舉措，這是中國既定的節奏與安排。無論重啟磋商後結果如何，中國將始終堅定不移地走好自己的路，辦好自己的事。