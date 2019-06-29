【觀察】毛澤東習近平九次特赦　鄧、江、胡為何不實行？

國家主席習近平今日（29日）簽署發布「特赦令」，特赦年齡超過75歲、曾參與對外作戰、曾為國家重大工程建設作出重大貢獻等九類正在服刑的罪犯。 資料顯示，這次是1949年中共建政後的第九次特赦。70年以來，毛澤東時代實行過七次特赦，鄧小平、江澤民、胡繼濤時代從未實行特赦，習近平上台後，曾於2015年實行特赦，今次是他任內的第二次特赦。

1949年中共建政以來，先後實行過九次特赦。（資料圖片）

1954年憲法規定大赦和特赦，但中共建政以來的首次特赦，則始於1959年8月，毛澤東建議劉少奇可以「國慶10周年」的名義，赦免一批「確實改惡從善的戰犯及一般正在服刑的刑事罪犯」。隨後，中共政治局會議和全國人大常委會會議分別通過《中共中央關於特赦一批確實已經改惡從善的戰爭罪犯、反革命犯和普通刑事罪犯的建議》和《關於特赦確實改惡從善的罪犯的決定》。

同年9月17日，劉少奇發布《中華人民共和國主席特赦令》，宣布「對於確實改惡從善的蔣介石集團和偽滿洲國的戰爭罪犯、反革命罪犯和普通刑事罪犯，實行特赦」，這成為中共建政後第一個特赦令，釋放「反革命罪犯和刑事罪犯」12082名、戰犯33名，另有389名獲減刑。

鄧小平、江澤民和胡錦濤時代均未曾特赦

後來，中國政府分別於1960年、1961年、1963年、1964年、1966年和1975年相繼實施專門針對戰犯的六次特赦，共釋放戰犯556名，另有90名獲減刑。

值得注意的是，雖然第七次特赦之前制定的「1975年憲法」取消大赦和特赦，實際上卻仍有實行特赦。而1978年憲法與1982年憲法（現行憲法）都恢復特赦，但在鄧小平、江澤民和胡錦濤時代，均未有實施過特赦。

毛澤東時代曾實行七次特赦。（資料圖片）

特赦時機未成熟 或損害法律權威

鄧、江、胡三代領導人均未有實行特赦，與其所身處的時代背景有關。在鄧小平時代，文革剛剛結束，中共需進行「撥亂反正」，並啟動改革開放，後來更發生六四事件，鑑於未能實現「長治久安」，缺乏特赦的歷史條件。

而在江澤民和胡錦濤時代，一直有法律界人士呼籲特赦。比如，中國社科院法學研究所刑法研究室主任劉仁文，曾在1999年國慶50周年、2008年北京奧運會、2009年國慶60周年、2011年刑法大修等時間點上提出特赦 。不過，也有反對者認為，特赦的時機不成熟，輕啟會損害法律權威，造成人們對法律的懷疑，甚至給犯罪分子釋放「錯誤信號」，引起社會動盪。

這也許是江澤民和胡錦濤時代遲遲未能啟動特赦的原因所在。

習近平上台後，曾於2015年實行特赦，今次是他任內的第二次特赦。（資料圖片）

全國人大常委會：特赦有利展現中國人權司法保障水平

2015年，中國政府以「紀念抗日戰爭勝利70周年」為名特赦31527名罪犯，為建政以來第八次特赦，也是習近平時代的首個特赦，距離上一次特赦已相隔40年。當時，全國人大常委會法工委副主任郎勝曾表示，特赦都是在特定歷史條件下、特定時期為了體現人道，或者為了反映一個時期的紀念意義，促進社會和諧做出的。

而對於本次特赦，全國人大常委會法制工作委員會有關負責人表示，中國自唐代起就形成「盛世赦罪」的歷史傳統，2019年是新中國成立70周年，在這一重要歷史時刻，對部分罪犯實行特赦，具有重大意義。

他進一步解釋道，一是有利於彰顯以習近平為核心的黨中央承續中華文明慎刑卹囚、明刑弼教的優良傳統，展示執政自信和制度自信；二是有利於弘揚全面依法治國理念，形成依憲執政、依憲治國的良好社會氛圍，深入推進法治中國建設；三是有利於貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，充分發揮特赦的感召效應；四是有利於展現中國人權司法保障水平，進一步樹立開放、民主、法治、文明的國際形象。