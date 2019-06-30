【中美貿易談判】重啟磋商　官媒：中國始終堅持走好自己的路

國家主席習近平與美國總統特朗普上周六（29日）在二十國集團（G20）大阪峰會期間會晤。雙方同意在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。 內地官媒《經濟日報》周日（30日）刊文指出，中美重啟經貿磋商，無論對於中美雙方還是世界來說，都是一個積極轉變。但考慮到過去一年多來磋商進程的坎坷，重啟經貿磋商後的走向，仍取決於美方能否拿出真正的誠意和行動。而中國則將始終堅持走好自己的路，辦好自己的事。

國家主席習近平周六（6月29日）在二十國集團（G20）大阪峰會期間，與美國總統特朗普舉行會晤。兩國元首同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。（路透社）

文章說，貿易戰從來沒有真正的贏家。美方挑起的這場經貿摩擦對中美雙方經濟發展都帶來了負面影響，也給世界經濟帶來新的挑戰。雖然中美重啟磋商，考慮到過去一年多來磋商進程的坎坷，重啟經貿磋商後的走向仍取決於美方的誠意和行動。這需要時間，亦需要中國時刻保持戰略定力，始終堅持自己的節奏不動搖。

文章指出，中國要有辦好自己事情的決心。一年多來的實踐證明，中方在應對美方單方面發起的中美經貿摩擦上始終如一，一方面強調做好充分準備，有決心也有能力維護自身權益；另一方面也表達了通過對話而不是單邊措施解決問題的態度。中方的反應冷靜客觀，體現了一貫的理性務實，同時堅定不移地以開放促改革，在機遇和挑戰共存的局面中正視危機、妥處風險、把握機遇。

文章續指，中國還要有辦好自己事情的實力。經過幾十年的發展，中國早已發生了翻天覆地的變化，經濟穩中向好，國內生產總值增速連續多年保持在6%以上的合理區間，且擁有獨立而完整的工業體系、齊全而多元的產業門類，各行各業已深度嵌入全球產業鏈中；中國擁有近14億人口、9億勞動力、1億多個市場主體和動輒數以億計的市場資源和空間，應對外部衝擊時有很強的韌性。

G20峰會：美國總統特朗普與中國國家主席習近平6月29日在大阪國際會展中心會面。圖為中美雙方與會代表齊齊望向攝影記者的鏡頭。（美聯社）

中方繼續兌現擴大開放承諾

文章認為，中國還要有辦好自己事情的行動。在應對美方挑起的這場經貿摩擦衝擊中，堅持以開放促改革促發展，以清醒頭腦和戰略定力，維護國際合作和平發展大局、保護世界經濟開放增長勢頭。習近平在G20大阪峰會上提出的進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善營商環境、全面實施平等待遇、大力推動經貿談判等5大舉措，是中方兌現擴大開放承諾的又一次堅定行動。

文章最後強調，中國在全世界的貿易夥伴並不只有美國一家。中國已與世界上大多數國家建立起緊密的貿易聯繫，仍然存在着廣闊的貿易空間。接下來，中國還會繼續堅定不移地兌現「中國開放的大門不會關閉，只會越開愈大」的承諾。中國有信心走好自己的路、辦好自己的事，與世界各國和平共處、合作共贏，共建人類命運共同體，為創造世界經濟更加美好的明天不懈努力。

（內地《經濟日報》）