留言「死的好」侮辱四川涼山救火英雄　陝西漢犯尋釁滋事判監兩年

今年3月底，四川省涼山州木里縣發生森林大火，造成31名救援人員死亡，其中包括27名消防員。 多名網民事後因發布「侮辱英烈」的言論而被捕，其中陝西一名22歲男子在微博上留言「死的好」而被捕，當地法院近日判決他犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年；並判令他在國家級媒體上公開道歉。

四川省涼山州木里縣發生森林大火，造成31名救援人員死亡，陝西一名22歲男子在微博上留言「死的好」而被捕。（網絡圖片）

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據內媒《華商報》周日（30日）報道，來自榆林市佳縣籍的張男於4月1日在微博發表不當言論，侮辱因救火犧牲的英雄烈士，造成極其惡劣的社會影響。4月16日，榆林市榆陽區檢察院以涉嫌尋釁滋事罪，對張男批准逮捕。5月10日，檢察院就張男侮辱英雄烈士名譽案件向榆陽區法院提起公訴。

在庭審中，張男對自己的不當言論給在森林大火中犧牲的英雄烈士親屬造成的傷害深表歉意。法院認為張男蔑視國家法紀和社會公德，在互聯網上對救火犧牲的英雄烈士發表帶有侮辱性質的不當言論，引起網民憤慨，造成了惡劣的社會影響，破壞了社會秩序，其行為構成尋釁滋事罪。法院最終判處張男有期徒刑二年，並須在國家級媒體上公開道歉。

央視點名報道

根據內媒早前報道，張男是在微博一則相關新聞下留下涉案言論，張男留下兩則評論，分別是「哈哈哈哈哈哈，果然如我所預料」及「死的好」，其後官媒央視在節目「新聞棱鏡」中也點名報道此事。

（綜合報道）