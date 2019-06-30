【觀察】誰為焦灼無力的香港青年「肩住黑暗閘門」？

中國現代作家魯迅曾有為孩子、下一代「背着因襲的重擔、肩住黑暗閘門」的經典說法，他希望把孩子們放到「寬闊光明的地方去；此後幸福的度日，合理的做人」。 這樣的使命抱負和責任擔當，對於今天香港社會來說，尤其迫切需要。

近一段時間以來，由於港府修訂《逃犯條例》一事引發巨大社會震蕩和撕裂，長期為生活重壓所累、難以看到前途的年輕人，積極充當反修例的前鋒，其中一些人甚至與警方發生激烈衝突。現如今，雖然港府已經決定無限期停止修例，但情緒已然被調動起來的年輕人，更進一步地提出了一些額外訴求，並繼續接二連三地發起抗議。由於他們的訴求，港府難以接受，一些年輕人出現了亢奮、焦灼、無力的情緒。

日前，香港精神科專科醫生傅子健表示，「過去兩周收到逾60人因政治議題或社會氣氛而求醫，人數比2014年佔中時期多出兩倍，當中以30歲或以下年輕人為主，包括學生及在職人士」，情況「令人憂慮」。他舉例稱，一名18歲男生由於接收的消息來源主要來自社交媒體，漸漸出現極端想法。無獨有偶，香港註冊心理學家蔡穎妍同樣指出，6月至少接獲逾十名不同年齡、反修例市民求助，當中年輕人為主，有人認同偏頗想法，甚至認為犧牲性命對事件有正面幫助。

6月29日下午，粉嶺發生了一起疑因情緒病墮樓身亡的悲劇，墮樓的21歲女孩，生前用紅筆在梯間牆壁寫上反修例字句，提及「一定要堅持下去，強烈要求全面撤回條例，收回暴動論，釋放學生示威者……」現有的信息指她之前情緒波動較大，曾在家中企圖自殺，但無可否認，她的悲劇或多或少與修例造成的緊繃氛圍有關，感情上的孤獨感與年輕人情緒的掙扎等，或許是最終造成悲劇的成因。

這樣的悲劇令人痛心，理應引起社會關注年輕人的精神狀態。最近一些年，尤其是佔中運動以來，年輕人日益成為社會運動的主力，每每沖在最前線，甚至釀成暴力衝突。究其原因，除了因為是年輕人特有的激情和熱血，「受了義憤的鼓動，往往能冒大險，做出大犧牲，不肯瞻前顧後，也不能遲徊猶豫」之外，主要是當前年輕人為今後承擔了過多的精神壓力，他們看不到以後的上升渠道，這決定了他們未來難以創造屬於自己的生活。

反對修例背後，是許多年輕人的焦慮（路透社）

要知道，人的天性是追求安逸，是希望過着富裕穩定的生活，享受人生。除了極少數躁動偏執的人，多數人並不喜歡整日遊行抗議或事事出來反對。對於崇尚法治、勤奮拼搏的獅子山精神的港人來說，尤其希望能安居樂業。但當這些單純美好的心愿被日益擴大的貧富差距、高昂的房價和租金、令人生畏的生活成本等殘酷現實擊碎後，港人尤其是年輕人的焦慮不安、憤怒、沮喪和絕望情緒，可想而知。

在這樣社會現實下，香港尤其需要當年魯迅說的為下一代「背着因襲的重擔、肩住黑暗閘門」的人，去關注年輕人的精神世界，傾聽年輕人的訴求，積極與他們溝通，引導他們緩解迷茫、憤怒、惆悵的情緒。

年輕人的激情、熱血和理想主義是社會寶貴財富，但如果沒人給他們「肩住黑暗閘門」，缺少人生經驗和社會認知的他們，要麼有可能愈來愈泛政治化，造成社會動蕩，要麼隨波逐流，被吞噬理想。在過去一段時間內，年輕人的精神狀態和生活重壓，未能得到香港政府與精英們的足夠關切，以至於造成今天的困境。香港政府有責任容納和紓解青年人的各種情緒，構建長期的溝通機制，實實在在地幫助年輕人成長發展。如果只是一味地責怪年輕人，只會把年輕人逼入死胡同，香港亦就失去了未來。