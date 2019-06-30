【G20峰會】王毅談習特會：達重要共識　向國際社會發出積極訊號

國家主席習近平昨天（29日）與美國總統特朗普在大阪G20峰會舉行會晤，雙方同意重啟貿易磋商，美方承諾不再對中國產品加徵新關稅。 會後國務委員兼外交部長王毅會見媒體時指出，兩國元首會晤達成的重要共識，向國際社會發出積極和正面訊號。

G20峰會：美國總統特朗普與中國國家主席習近平6月29日在大阪國際會展中心會面。圖為中美雙方與會代表就座。（美聯社）

據新華網報道，王毅提到中美貿易戰時表示，由於美方採取一系列單邊和保護主義行徑，損害了中方的正當合法權益，中方不得不作出必要反制，兩國關係的複雜性明顯上升。

王毅引述習近平的話說，在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中方必須維護自己的核心利益。習近平並重申中方在台灣問題上的嚴正立場，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定；特朗普確認美方立場沒有改變。美方將繼續奉行一個中國政策。

王毅指出，兩國元首會晤達成的最重要共識是：雙方同意繼續推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。雙方宣布將在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商。這些重要共識向國際社會和全球市場發出積極和正面訊號。

王毅指出，中美兩國元首會晤達成的重要共識，向國際社會發出積極和正面訊號。（美聯社）

王毅說，儘管中美之間仍會存在這樣那樣的矛盾和分歧，但有理由相信，只要雙方按照兩國元首確定的原則共識，牢牢把握雙邊關係發展正確方向，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，妥善解決兩國關係現有及可能出現的各種問題，就有望推動中美關係行穩致遠，更好造福兩國人民，惠及世界人民。

此外，王毅又表示，此次G20峰會是在國際局勢變亂交織的歷史關口舉行，習近平站立時代潮頭，不畏浮雲遮望眼，從構建新型國際關係和人類命運共同體的高度，為世界經濟和全球治理明確方向，為大國關係和國際合作把脈開方，展現了中國領導人的遠見卓識，發揮了負責任大國的作用擔當。

（綜合報道）