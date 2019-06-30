兩部門發布新版外資准入負面清單　放寬7大領域限制

國家發改委和商務部周日（30日）發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，自7月30日開始實施。 其中外資准入負面清單條目由原有的48條減至40條，自貿區外資准入負面清單條目由45條減至37條，外資進入船舶代理、城市燃氣、電影院、演出經紀機構、增值電訊以及油氣勘探開發等行業的限制將進一步放寬或取消。

內地發布新版「負面清單」，放寬7大領域外資准入限制。（資料圖片）

據新華社報道，外資准入負面清單是中國實行准入前國民待遇加負面清單管理制度的基本依據。負面清單以外的外商投資，按照內外資一致原則管理，給予國民待遇。各地區、各部門不得在負面淸單之外的領域單獨針對外資設置准入限制。

2019年版外資准入負面清單，放寬或取消了7大領域的外商投資限制：

交通運輸：取消國內船舶代理需由中方控股的限制 基礎設施：取消50萬人口以上城市燃氣、熱力管網須由中方控般的限制 文化：取消電影院、演出經紀機構須由中方控股的限制 增值電訊：取消國內多方通訊、存儲轉發、呼叫中心3項業務對外資的限制 農業：取消禁止外商投資野生動植物資源開發的規定 採礦業：取消石油天然氣勘探開發限於合資、合作的限制，取消禁止外商投資鉬、錫、銻、螢石勘查開採的規定 製造業：取消禁止外商投資宣紙、墨錠生產的規定

習近平上周五（28日）在G20峰會發表講話時提到這些開放措施，並指中國將進一步降低關稅水平，努力消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進口環節制度性成本。（路透社）

自貿區擴大開放「先行先試」

至於2019年版自貿區外資准入負面清單，則在全國開放措施的基礎上，取消水產品捕撈、出版物印刷等領域對外資的限制，繼續進行擴大開放「先行先試」。

此外，兩部門同日還發布了《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》，較大幅度增加鼓勵外商投資領域，涵蓋電子資訊產業、裝備製造業、現代醫藥產業、新材料產業等，外資可以在這些行業領域依法享受優惠政策，同樣於7月30日起施行。

國家主席習近平6月28日在G20峰會發表講話時曾提到上述開放措施，並指中國將進一步降低關稅水平，努力消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進口環節制度性成本。他還表示，2020年元旦將實施的外商投資法律制度，引入侵權懲罰性賠償制度，提高對智慧財產權保護。中國亦將全面取消外資准入負面清單之外的限制，健全外資企業投訴機制。

（綜合報道）