板門店「特金會」　新華社：釋放積極信號　朝美各有考量

正在韓國訪問的美國總統特朗普今天（30日）在板門店與朝鮮最高領導人金正恩握手會面。隨後，特朗普跨越軍事分界線來到朝方一側，成為朝鮮戰爭停戰以來踏上朝鮮國土的首位美國在任總統。
新華社發表評論文章指出，分析人士認為這是朝鮮停戰協定簽署後近66年來美國和朝鮮最高領導人首次在板門店會面，具有重要象徵意義，也釋放出積極信號，有助於打破朝美對話僵局，推動半島問題的政治解決進程。
板門店特金會：特朗普成為第一位進入朝鮮邊境的美國在任總統後，與朝鮮領袖金正恩一同來到軍事分界線韓方一側，圖為兩人站在軍事分界線朝方一側握手。（美聯社）
朝美各有考量
新華社文章指出，特朗普與金正恩在會面中均表達了繼續對話以及改善雙邊關係的意願。此次板門店會面看似突然，但實際上是各方不斷探索的結果。過去一段時間來，朝、韓、美均作出一些積極姿態，力求打破對話僵局。
中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生認為，朝美領導人此次板門店會面背後有著各自考量。
對於美國而言，由於此前的美朝領導人河內會晤無果而終，美國國內對於對話解決朝核問題的質疑聲增大。特朗普再度與金正恩會面，表明他仍希望通過對話方式來處理半島問題。其次，美國總統選舉將於明年舉行，特朗普希望借會面給自己競選連任加分。
王俊生說，朝鮮方面也希望繼續通過對話來改善與美國的關係。當前，朝鮮國內戰略重心轉移到經濟建設上，通過與美國對話可以創造有利國際環境，有利於朝鮮實現發展經濟的戰略目標。
板門店特金會：美國總統特朗普6月30日來到韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店與朝鮮領袖金正恩會面。金正恩走近軍事分界線邊緣，陪同特朗普跨步進入朝境。（美聯社）
有助打破僵局
由於雙方在棄核步驟和方式上無法消彌分歧，特朗普與金正恩今年2月底在越南河內舉行的第二次會晤未能取得實質性成果。而這次在板門店的短暫會面對於打破朝美對話僵局是否會有實質性幫助？
韓國慶熙大學國際政治學教授朱宰佑認為，此次會面有助於繼續保持朝美對話的動力，也顯示了朝美領導人通過對話解決問題的意願、信心和靈活度，有助於兩位領導人就雙方下一步實務層面的談判達成共識並溝通立場。
王俊生認為，此次會面主要有兩方面積極意義：一方面，可以為朝美對話注入新的活力。這次兩國領導人會面雖然時間不長，但可以在一定程度上驅散河內會晤帶來的不樂觀氣氛，使對話繼續朝著正確的方向前進。
另一方面，此次會面具有重要的象徵意義。過去，美國前總統克林頓、小布殊、奧巴馬等都曾去過朝韓非軍事區，但基本上都是對朝鮮施壓。而這次特朗普到非軍事區是為了與金正恩會面。這對於正在由對峙走向緩和的朝美關係，是一個有標誌性意義的事件。
美國智庫國家利益中心半島問題專家哈里·卡齊亞尼斯認為，美朝領導人此次會面以及特朗普跨過朝韓軍事分界線都有著「歷史性」意義，對於增強美朝互信至關重要。下一步，要看美朝實務層面官員能否繼續接觸，就半島無核化與和平機制構建達成協議草案。
但他同時指出，美國方面必須認識到，行動對行動的原則是半島問題的唯一解決之道，美朝雙方必須採取同步原則，建立起真正的互信。