【國慶70周年】人民日報：執政基礎不斷夯實　黨員隊伍穩步壯大

今年是中華人民共和國成立70周年，官媒《人民日報》今天（1日）以「黨建平」筆名刊登文章指，中共70年來帶領人民奮鬥取得歷史性成就，「前所未有地接近」實現中華民族偉大復興的目標，共產黨的執政基礎不斷夯實，黨員隊伍穩步壯大。

江西省德興市鄉村的基層中國共產黨黨員，身著紅軍服裝重溫入黨誓詞。（視覺中國）

文章援引中共中央組織部最新黨內統計數據指出，截至2018年底黨員總數為9059.4萬名、黨的基層組織461.0萬個，分別比建國時增長約19倍、23倍。共產黨的自身建設全面加強，組織體系更加健全，吸引力、凝聚力、戰鬥力不斷增強，始終保持着旺盛的生機和活力。

文章稱，從統計數據分析來看，黨員數量持續穩步增長，結構更加優化，隊伍素質不斷提升。與建國初期相比，黨員總量佔人口比例由0.8%提高至6.5%，工人和農民黨員數量增加11倍，佔35.3%，女黨員和少數民族黨員分別增加約45倍、32倍。

文章指出，共產黨愈來愈注重吸納優秀人才，黨員學歷層次明顯提高。注重在生產、工作一線發展黨員，新鮮血液不斷充實，「80後、90後」黨員已超過黨員總數的1/3。積極穩妥吸收社會各階層先進分子，黨員分布於社會各行各業，黨的群眾基礎不斷擴大。加強黨員教育管理，嚴把黨員入口關，嚴肅發展黨員工作紀律，有序開展不合格黨員處置，黨員隊伍進一步純潔淨化。

中共中央組織部發布的最新數據顯示，截至2018年底，中國共產黨黨員人數突破9000萬。（資料圖片）

落實黨員政治審查制度

文章又指，基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋進一步擴大，組織生機活力全面激發。從統計數據分析來看，各領域基層黨組織全覆蓋統籌推進，重點領域全面加強，機關、事業單位、農村、社區黨組織覆蓋率均超過95%，國有企業、高等院校黨建工作質量進一步提升，非公有制企業和社會組織黨的組織覆蓋紮實推進。

文章強調，要進一步改進發展黨員工作，嚴把發展黨員的「政治關」，落實政治審查制度，強化基層黨委和縣級黨委組織部門的領導和把關作用。抓好排查和解決發展黨員違規違紀問題試點工作，防止和解決弄虛作假、「帶病入黨」、近親屬違規入黨等突出問題。

（人民日報）