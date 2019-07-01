【回歸22年】官媒：一國兩制取得公認的成功　港府獲中央充份肯定

今日（1日）是香港回歸22周年。官媒《人民日報》海外版發表文章，稱香港過去一年各方面的成績亮眼，又指港府施政高度重視民生，得到中央充份肯定，「一國兩制」在香港的實踐取得舉世公認的成功。

官媒《人民日報》海外版文章指，港府施政高度重視民生，得到中央充份肯定，「一國兩制」在香港的實踐取得舉世公認的成功。（視覺中國）

文章以〈紫荊花開映香江——寫在香港回歸祖國22週年之際〉為題，介紹香港過去一年的情況，包括港珠澳大橋宣布通車、成立「青年發展基金」、發放4000元的「關愛共享計劃」等，稱港府「大到填海造地，小到更換電梯，從增加百億元創科資金到增加男士待產假，每項民生舉措都思慮至深、謀劃至細」，其「志不求易、事不避難」，得到中央的充分肯定。

文章稱，在大灣區戰略下，國際金融、貿易、航運及創新科技等數大中心同步發展，香港乘勢而上，社會各方面的創新創造活力正被激發；又稱「香港始終牽動著祖國的心」，港人港稅、居住證等安排，顯示為中央為香港人的福祉關懷備至，香港融入國家發展大局，步穩蹄疾。

「一國兩制正行穩致遠」

文章續指，法治是香港社會的核心價值，激濁揚清、守護法治，是香港社會最大的公約數。按照同「一國兩制」相適應的要求，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，提高管治能力和水平，香港特區知行合一。2018年9月，特區政府正式禁止「香港民族黨」運作，「決定一經刊憲，香港社會各界紛紛叫好。」

文章結尾道，回歸以來，「一國兩制」在香港的實踐取得舉世公認的成功；在國家改革開放進程中，香港以獨特地位作出重大貢獻，發揮了不可替代的作用。「此歷史，此現實，此未來。展望前方，唯有不忘初心、堅定前行，方能守護好香港的繁榮穩定。以香港所長服務國家所需，一國兩制正行穩致遠。」