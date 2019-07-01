《環時》胡錫進：沒有共產黨領導　中國沒可能實現今日的發展水平

今日（1日）是中國共產黨建黨98周年。官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博刊文，表示如果沒有共產黨領導，中國發展幾乎沒可能大大超過世界平均速度，實現今時今日的發展水平。

胡錫進表示，沒有共產黨領導，中國沒可能實現今日的發展水平。（視覺中國）

胡錫進表示，如果中國沒有走上社會主義道路，它的情況就應該從亞洲其他人口大國中去找影子。除了中國，亞洲人口最多的國家一個是印度，一個是印尼，但兩個國家現在都挺落後。沒有共產黨領導，今日的中國可能有幾個發達的小區塊，被大量貧困的地區包圍，平均發展水平會介於印尼和印度之間。

他指出，「亞洲四小龍」人口加起來只有8000多萬，不具有代表性。中國作為超大社會如果按照發展中國家普遍的「比較劣質的資本主義」方式發展，幾乎沒有可能實現大大超過世界平均速度的可能性。

「共產黨領導中國是民族的幸運」

胡錫進表示，中共徹底改變中國民生的面貌，也根本改變其在世界上的地位，大體實現中共成立時知識分子群體對國家發展最大膽的集體想像。「如今當年的西方列強除了美國，綜合力量都已列到中國之後了，它們不再能欺負中國了。中國老百姓的生活水平不斷刷新，城市中產階層的生活形態逐漸有了西方中產階級的模樣。這些在中共成立時是完全不可想像的。」

他在文末寫道，中共也曾有出錯和問題，但總體看，共產黨的出現和領導中國，是中華民族的一份歷史幸運，是中國悠久文明史所積澱的智慧和力量在當代一次厚積薄發的把握。而解決好當下和接下來的問題，中共責無旁貸。