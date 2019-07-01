【逃犯條例】英國外相發聲明關注　華外交部：反對干涉香港事務

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周日（6月30日）發聲明，表示會繼續密切觀察香港的情況，又指最近香港發生的反對修訂《逃犯條例》的示威，使在香港回歸周年之際重申英國政府對《中英聯合聲明》的承諾變得更加重要。這是一項具有法律約束力的條約，今天仍然有效。 中國外交部周一（7月1日）回應稱，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。英方近期頻頻對香港事務指手劃腳、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

英國外相侯俊偉發聲明，指最近香港發生的反對修訂《逃犯條例》的示威，使在香港回歸周年之際重申英國政府對《中英聯合聲明》的承諾變得更加重要。（資料圖片）

據早前報道，侯俊偉上周二（6月25日）又在國會表示，英國對香港的情況仍然感到非常擔憂，促請香港政府就反《逃犯條例》遊行期間發生的暴力事件展開獨立調查。他稱在英方的擔憂得到正視前，英國不會再批出向香港警方輸出裝備的許可證。

外交部發言人耿爽表示，《中英聯合聲明》解決了歷史遺留的香港問題，隨著香港回歸祖國以及過渡期工作的結束，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。1997年7月1日，中國恢復對香港行使主權，中國政府依照憲法和基本法對香港實行管治。英方對香港不存在任何所謂責任。香港事務純屬中國內政，任何外國無權干預。

耿爽又指，英方近期頻頻對香港事務指手畫腳、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方奉勸英方擺正位置，停止以任何方式干預香港事務，多做有利於香港繁榮穩定的事，而不是相反的事。

（綜合報道）