【中共建黨98年】《求是》刊登習近平講話　重提「延安整風」

今年的7月1日是中共建黨98周年，黨媒《求是》雜誌刊登中共總書記習近平5月底講話，重提「延安整風」，並稱中共黨內「思想、政治、組織、作風不純」尚未根本解決。

習近平：「四風」問題樹倒根存

《求是》刊登的是習近平5月31日在「不忘初心、牢記使命」主題教育工作會議的談話全文。其中提到，現在外部環境複雜，風險挑戰嚴峻，不穩定、不確定因素明顯增多，必須發揚「革命戰爭年代那種敢於戰鬥、不怕困難的奮鬥精神」，奮力奪取新時代中國特色社會主義新勝利。

習近平批評，目前一些黨員幹部在理論學習上與黨中央要求相比，還存在不小差距，「沒有做到往深裏走、往心裏走、往實裏走」，「思想不純、政治不純、組織不純、作風不純」等突出問題未得到根本解決；「四風」（即形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）問題樹倒根存，形式主義、官僚主義問題依然突出。

5月31日，「不忘初心、牢記使命」主題教育工作會議在北京召開。習近平出席會議並發表重要講話。（新華社）

習近平並表示，黨內存在的一些突出問題，從根源上說都是「思想上的問題」，「從『延安整風』運動以來，開展歷次集中性教育活動，都是以思想教育打頭。開展這次主題教育，要強化理論武裝，聚焦解決思想根子問題。」

習近平還說，要繼續教育引導廣大黨員幹部自覺踐行党的根本宗旨，把「群眾觀點、群眾路線」深深植根於思想中、具體落實到行動上，築牢黨長期執政最可靠的「階級基礎和群眾根基」。

在《求是》雜誌刊登這篇文章前，習近平6月24日在政治局集體學習會上也提到，中共長期執政下，黨內各種「動搖党的根基」的危險無處不在，若不嚴加防範、及時整治，久而久之必將積重難返，「小問題就會變成大問題」。

所謂「延安整風」，是中共已故領導人毛澤東於1942年2月開始，在陝甘寧邊區延安根據地所發動的政治運動，過程要求各機關的成員組成學習小組，學習中央指定的文件，其中以他自己的著作佔多數。這場運動共持續3年，目的是為了鞏固、確立毛澤東的領導地位。（資料圖片/視覺中國）

分析：習近平已發動四場「整風運動」

自習近平2012年成為中共總書記後，至今已經發動了四場類似的整風運動。第一場是對中共黨內「四風」宣戰的「群眾路線教育活動」，這場運動自2013年6月開始，至2014年8月結束。

第二場是面向縣處級以上幹部的「三嚴三實」（嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己；謀事要實、創業要實、做人要實）專題教育，起始時間是2015年4月。

一年後，以習近平做出的一項指示為標誌，中共又開啟另一項整風，稱為「兩學一做」（學黨章、學講話、做合格黨員），中共高層有意將這項整風活動長期進行下去，故而在2017年4月的另一個最高指示中，習要求要將「兩學一做」活動「常態化、制度化」。

全國各地慶祝「七一」建黨節，參加「不忘初心 牢記使命」主題教育活動。（視覺中國）

在這場新的整風運動中，北京再次對準了中共黨內存在的官僚主義和形式主義問題。由於這是一場在中共十九大後開始的整風，故而十九大上新確立的習思想的宣達成為這場整風一個顯而易見的目標。在運動開始之前5月13日舉行的中共政治局會議上，也明確了這場運動的目的是用習思想和「十九大精神」「武裝頭腦、指導實踐、推動工作」。

多維新聞曾有分析指出，形式和名稱各異的整風運動，是中共歷史上塑造領袖魅力和領導地位長期以來借助的手段。

公開資料顯示，中共歷史上迄今已經有至少十餘次整黨整風和教育活動。它通常在黨內出現思想混亂組織渙散的時間點，同時也是需要確立或者重建領導人個人權威的時間點。

（多維新聞）