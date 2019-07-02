【中共建黨98年】朝鮮黨報刊文慶祝　電視台播出《建黨偉業》

今年的7月1日是中共建黨98周年，有多場主題活動舉辦。而在朝鮮，官方亦都有不少表態，包括在電視台播出中國電影《建黨偉業》，勞動黨中央機關報《勞動新聞》還刊文表示慶祝，並高度評價兩國的友好關係。

中共建黨98年，全國多地舉辦相關活動。（資料圖片）

為慶祝中共建黨98周年，朝鮮中央電視台周一（1日）播放了中國影片《建黨偉業》。

勞動黨中央機關報《勞動新聞》當天亦刊文，強調中共成立的巨大歷史意義，介紹中國在共產黨領導下取得的巨大發展成就，並向迎來中共成立98周年的中國人民致以由衷的祝賀。文章說，中共成立是給中國革命發展帶來劃時代轉變的重大事件。

文章還高度評價朝中兩國友好關係稱，世代傳承和發展朝中友好關係是朝鮮黨和政府的堅定決心與意志，傳統的朝中友誼正按照新時代要求，愈發充滿生機與活力並不斷發展。朝鮮黨和政府將為進一步強化朝中友誼的紐帶而積極努力。

5月31日，「不忘初心、牢記使命」主題教育工作會議在北京召開。習近平出席會議並發表重要講話。（新華社）

中國多地舉辦主題教育活動

而在中國多地，則掀起一場以「不忘初心、牢記使命」為主題的全國性教育活動，中共黨媒《求是》雜誌刊登中共總書記習近平在5月31日上述主題教育工作會議上的談話全文，提到「現在外部環境複雜，風險挑戰嚴峻，不穩定、不確定因素明顯增多」，必須發揚「革命戰爭年代那種敢於戰鬥、不怕困難的奮門精神」。

為配合「不忘初心、牢記使命」主題教育，由人民出版社等11間官方出版機構出版的30種相關圖書，在學習強國、新華書店網上商城等14個網絡傳播平台上線。30種重點數字圖書包括習近平的著作、講話單行本，以及權威部門等編寫的論述摘編、學習讀本、思想研究、用語解讀、描寫習近平工作生活經歷的作品，涵蓋經濟、政治、文化、社會、黨建、外交等領域。

14個網絡傳播平台還設置了「新時代 新經典——學習習近平新時代中國特色社會主義思想重點數字圖書專欄」，人民網等7間中共中央重點新聞網站放置了專欄連結。

（綜合報道）