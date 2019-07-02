南船北船擬重組：營收合計逾5千億　將成全球最大造船公司

內地兩大造船商「南船」中國船舶工業集團有限公司（以下簡稱「中船集團」）及「北船」中國船舶重工集團有限公司（以下簡稱「中船重工」）合併已在業界流傳多年，如今或終於成真。 周一（1日），中國船舶、中船防務、中國重工、中國海防、中國動力、中船科技、久之洋、中國應急等8家上市公司同時發布公告稱，中船集團正與中船重工籌劃戰略性重組，有關方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批准。

中船集團旗下船廠為瑞典格特蘭（GOTLAND）航運公司建造的全球首艘「天然氣/燃油」雙燃料高速豪華客滾船。（視覺中國）

上述8家上市公司中，中國船舶、中船防務、中船科技3家上市公司是中船集團的子公司，中國重工、中國海防、中國動力、久之洋、中國應急5家上市公司是中船重工的子公司。8家上市公司資產總計超過3300億元（人民幣，下同）。此前有分析師稱，「南船北船」合併後，新集團營業收入有望超過5000億元，將成為全球市值最高的造船公司。

實際上，「南船北船」原本是一家，1950年中國成立中央人民政府重工業部船舶工業局，歷經第一機械工業部船舶工業管理局、第三機械工業部第九工業管理局、第六機械工業部、中國船舶工業總公司。在1999年7月1日，兩家公司由中國船舶工業總公司分拆，以長江為界劃為南北，「南船」為中船集團，「北船」為中船重工。

中船集團及中船重工均由國務院直接管理，主要從事造船及修船（包括軍船及民船）、船舶裝備、船舶技術開發等業務。

（《新京報》）