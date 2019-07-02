習近平晤埃爾多安：加強在國際反恐領域合作

土耳其總統埃爾多安應國家主席習近平的邀請對中國進行訪問，兩人周二（2日）在北京人民大會堂舉行會談。 習近平表示，中方讚賞埃爾多安多次重申不允許任何勢力在土耳其從事反華分裂活動，重視土方多次強調支持中方打擊恐怖主義，願同土方加強在國際反恐領域合作。 埃爾多安表示，土耳其堅定反對極端主義，願同中方增進政治互信，加強安全合作。

會談前，埃爾多安在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊。（影片截圖）

習近平指出，兩國要相互尊重彼此在涉及主權、獨立和領土完整問題上的核心利益和重大關切，鞏固中土戰略合作關係發展的政治基礎，採取切實行動，推進反恐安全合作。

習近平又指，土耳其是共建「一帶一路」的重要夥伴，中方願同土方加快共建「一帶一路」倡議和「中間走廊」計劃的對接，穩步推進貿易、投資、科技、能源、基礎設施及重大項目合作。

習近平又強調，中土要堅定維護以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際體系，維護多邊主義和國際公平正義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，共同構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。雙方要在地區事務中保持溝通與協調，共同推動政治解決有關重點問題，為實現地區和平、穩定、發展作出貢獻。

埃爾多安則表示，土方堅定奉行一個中國政策，中國新疆地區各民族居民在中國發展繁榮中幸福地生活是個事實，土方不允許任何人挑撥土中關係。土耳其堅定反對極端主義，願同中方增進政治互信，加強安全合作。土方堅定支持「一帶一路」建設，希望雙方在「一帶一路」框架內加強貿易、投資、金融、 能源、汽車製造、基礎設施、第五代移動通信、智慧城市等領域合作。

（央視網）