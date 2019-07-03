【立法會衝擊】新華社：依法嚴懲暴力分子　維護香港繁榮穩定

反對修訂《逃犯條例》的示威浪潮，在周一（1日）香港回歸22周年之日演變為衝擊立法會大樓。 事件發生後，內地多間官媒相繼發表多篇評論，《新華社》周二（2日）晚間再度刊文指出，要依法嚴懲暴力分子，維護香港繁榮穩定，「無論甚麼人都不能以撕裂社會、破壞法治為代價追求所謂政治目的」。

71遊行後，有示威者進入立法會會議廳，並以黑漆噴向香港區徽。（曾梓洋攝）

文章稱，7月1日是香港各界人士紀念香港回歸祖國和香港特別行政區成立的喜慶日子。與這一氣氛形成巨大反差的是，一些極端激進分子以暴力的方式衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施。「他們的暴行是對香港法治的極大挑釁和踐踏，是對香港廣大民眾利益和福祉的極大危害，嚴重破壞了香港的社會安定，受到了各界的共同譴責」。

文章續指，法治一向是香港社會所珍惜的核心價值理念，但極端激進分子卻以反對特區政府有關條例修訂為藉口，暴力衝擊立法機構。這種嚴重違法行為是對一國兩制底線的公然挑戰。「對這些暴力分子，絕不能姑息；對這樣的行徑，必須依法嚴懲」。

文章呼籲，立法會衝擊事件警醒廣大香港市民，「要像愛護眼睛一樣維護香港的法治，像珍惜生命一樣珍惜香港的繁榮穩定。」香港市民應堅定支持特區政府和警方依法履行職責，警惕少數人別有用心趁機製造混亂，堅決防範「外國勢力損害中國主權安全和香港繁榮穩定的圖謀」。

文章最後說，堅信在中央政府和全體香港市民的支持下，香港必定繼續保持繁榮穩定，「『一國兩制』的偉大實踐必定不斷取得新的碩果」。

（新華社）