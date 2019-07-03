【立法會衝擊】人民日報：極端激進分子「禍港」　是可忍孰不可忍

立法會大樓在7.1回歸日發生衝擊事件，觸動中央神經。港澳辦、中聯辦和外交部駐港特派員公署昨天（2日）都發表聲明，強烈譴責暴力衝擊行為，認為是公然挑戰「一國兩制」的底線。官媒新華社發文稱，「對這些暴力分子，絕不能姑息；對這樣的行徑，必須依法嚴懲」。 官媒《人民日報》海外版今天（3日）亦刊文評論事件，指出「極端激進分子利用相關事件進行暴力對抗，想通過把香港搞亂火中取栗，實現一小撮人的政治野心」，人民日報直斥衝擊者是「禍港」，並稱「暴力禍港者必須嚴懲。」

示威者衝破了立法會的玻璃門。（梁鵬威攝）

《人民日報》評論稱，「在香港回歸祖國22周年的喜慶日子，極端激進分子以反對特區政府有關條例修訂為藉口，製造暴力事件，損毀神聖的議事殿堂，歹心昭然，醜態畢露。」

評論認為，暴力事件踐踏香港法治，破壞香港社會秩序，損害香港的根本利益，是對「一國兩制」底線的公然挑戰。「觸犯群怒，引發公憤，極端激進分子人心喪盡，已成眾矢之的。」

評論還說，香港一年舉行的多場遊行活動均秉持和平、理性、非暴力的原則，特區政府也注重民意，願意以開放、包容的施政風格與社會同心同行。但以示威之名行暴動之實，以暴力手段挑戰社會底線，是可忍孰不可忍。

七一遊行隊伍。（盧翊銘攝）

《人民日報》評論又指出，香港是一個多元社會，對一些問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，修例事件也是如此。但極端激進分子利用相關事件進行暴力對抗，意圖早已不再是修例事件本身，而是旨在破壞「一國兩制」和衝擊香港特區政府管治，想通過把香港搞亂火中取栗，實現一小撮人的政治野心。

評論最後強調，對突破了底線的暴力行徑，「中央政府堅決支持香港特區政府和警方依法處置事件，讓香港重回秩序、市民重享安詳。」

（人民日報）