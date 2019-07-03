哈爾濱呼蘭區13官落馬：區委書記、政協主席、國土資源局長全涉黑

黑龍江省紀委監委網站周日（6月30日）通報，哈爾濱市呼蘭區委原書記朱輝涉嫌嚴重違紀違法，並為黑社會性質組織充當「保護傘」，目前正接受紀律審查和監察調查。 值得留意是，6月中旬，哈爾濱市呼蘭區9天內已有多達12名官員，因充當黑社會性質組織、黑社會集團「保護傘」而落馬，引起輿論關注。

圖為朱輝。（網上圖片）

呼蘭區9天內12官員落馬

6月10日，呼蘭區副區長劉東，呼蘭區腰堡街工委副書記、辦事處主任胡樹河，呼蘭區國土資源局副局長王洪軍，呼蘭區住房和城鄉建設局調研員朱濤4人，為黑社會集團充當「保護傘」，涉嫌嚴重違紀違法被查。

6月13日至16日，呼蘭區政協原主席孫紹文，哈爾濱市稅務局第二稽查局執行科科長侯立君，呼蘭區國土資源局原局長侯玉，呼蘭區原環保局局長張淑華，呼蘭區生態環境局副局長武紅光，呼蘭區建設管理局原黨委書記、局長王明傑，哈爾濱市原環境保護局呼蘭分局局長樊大勇等7人相繼被查，理由皆為「為黑社會集團充當『保護傘』，涉嫌嚴重違紀違法」。

6月18日，哈爾濱市自然資源和規劃局巡視員、市城鄉規劃設計研究院院長、民盟哈爾濱市委主委、市政協常委高岩亦以相同理由受查，高岩曾於2006年12月至2011年9月擔任呼蘭區副區長。

至朱輝被查，呼蘭區因充當涉黑組織「保護傘」而落馬的官員已達13人。據公開履歷顯示，上述13人均為哈爾濱本地人，其中8人的簡歷中明確為「呼蘭人」；13人均一直在哈爾濱任職，其中11人長期在呼蘭區任職；3人已退休。

此前，中央掃黑除惡第14督導組6月5日正式進駐黑龍江。6月10日、11日，該組第一小組先後進駐哈爾濱市、呼蘭區，開展掃黑除惡專項鬥爭督導工作。

6月20日，哈爾濱召開了掃黑除惡專項鬥爭新聞發布會。根據現場公布的數據，中央掃黑除惡第14督導組到哈爾濱市督導以來，通過執法辦案、發動在押人員、接受群眾舉報，挖掘並移送「保護傘」線索20件；對紀委監委移送的涉黑涉惡案件背後的司法人員「保護傘」線索6件開展初查。

（新京報）