海南推新措施吸引人才　外籍高管可享辦理永久居留便利

海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港，公安部周三（3日）宣布一系列免簽入境政策及引入人才政策，其中包括海南引進的外籍高級管理人員以及長期工作或投資的外國人，將享受辦理口岸簽證、長期簽證、居留許可和永久居留便利。

中央自從宣布海南將建設成自由貿易試驗區後，海南接連推出一系列的對外開放措施。（資料圖片）

新措施包括更加開放的免簽入境政策。在現行的59國人員入境旅遊免簽政策的基礎上進一步優化入境免簽政策，包括拓展外國人免簽入境渠道；擴大外國人免簽入境事由範圍，外國人可以商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等事由免簽入境海南；積極創造條件逐步實現給予免簽入境人員30日以上的停留期限。

其次是實施更具吸引力的引入人才政策，包括對海南引進的外籍高級管理人員以及長期工作或投資的外國人，進一步提供辦理口岸簽證、長期簽證、居留許可和永久居留便利。對在海南就業的外籍技術技能人員，可發放與工作合同期限一致的工作類居留許可。對獲得中國高等院校碩士研究生及以上學歷的外國留學生在海南創新創業提供申請辦理居留許可便利。

此外，海南還會實施更為便捷的高端旅遊出入境服務措施。包括實施外國旅遊團乘坐郵輪15天入境免簽政策，簡化瓊港澳遊艇出入境（港）手續等。

（《澎湃新聞》）