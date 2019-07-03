陸委會陳明通華府演講　籲中共放棄「一國兩制」對台框架

當地時間周二（2日），台灣陸委會主委陳明通在華盛頓出席美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）與台灣智庫遠景基金會共同舉辦的研討會，並發表專題演講。 陳明通表示，中共意圖以褊狹的「一中原則」將台灣「國內化」，他呼籲北京當局放棄單方設計的「一國兩制」對台政治框架，恢復溝通對話，降低誤判風險。

大陸國家主席習近平年初發表專門的對台講話，當中再三強調「統一」，又重申以「一國兩制」統一台灣是實現國家統一的最佳方式。（直播片段）

陳明通指，近年中共對台施壓手段益加強勢、多元，除擴大軍事外交威嚇，更利用台灣民主社會的自由開放，以銳實力的統戰與滲透，意圖讓台灣社會朝向有利中共的方向演變。北京這些負面舉措不但阻礙兩岸良性互動，也挑戰台灣堅持的民主制度與核心價值。

陳明通又指，中共以褊狹的「一中原則」政治主張、針對性的法律，意圖將台灣地位「國內化」；解放軍機艦頻繁繞台、中共持續奪取台灣邦交，壓迫台灣「去國家化」；此外中共推動單邊措施、同等待遇利誘，將台灣民眾「國民化」。

對於大陸國家主席習近平年初發表的對台政策，陳明通表示，台灣是主權國家，無論在歷史事實及國際法上，中華民國台灣從不是中華人民共和國的一部分，不接受「一國兩制」已是當前「台灣共識」 。

陳：台美深化合作是有力後盾

對於近來台美關係，陳明通表示，美國行政部門及國會採取聲援、軍售及通過諸多友台法案等實質支持，嚇阻北京對台灣的外交孤立與軍事威脅，這是台美深化合作，應對北京當局侵略行徑的有力後盾。

面對未來，陳明通表示，台灣「維持和平穩定現狀」政策是符合各方所需的利益平衡主張。他也呼籲北京當局放棄單方設計的「一國兩制」對台政治框架、恢復溝通對話，才能降低誤判台海形勢的風險。

（中央社）