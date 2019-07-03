杜魯多求助特朗普解救在華被捕公民　中國外交部：太天真

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（2日）表示，有信心美國總統特朗普（Donald Trump）履行承諾，在大阪二十國集團（G20）峰會向國家主席習近平反映兩名在華被囚加國公民的事情。 中國外交部周三（3日）指加拿大以為糾集盟友對中方施壓能起作用是「太天真」。

加拿大前外交官康明凱（右）及商人斯帕弗（左）在中國被逮捕。（資料圖片）

加拿大和中國的關係自孟晚舟在2018年12月於溫哥華被捕後急轉直下，北京方面其後以間諜罪起訴前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。特朗普出席G20峰會前曾向杜魯多保證會在會上向習近平反映康明凱和斯帕弗的事。杜魯多亦指自己在G20峰會向習近平提到此事。

外交部發言人耿爽表示，中方希望加拿大方面不要太天真。第一，不要天真地以為糾集個別的所謂盟友對中方施壓能起作用。中國是法治國家，中國的司法機關依法獨立辦案，中國的司法主權不容干涉。第二，加拿大方面不要天真地以為，它的那些所謂盟友能夠真的為它出力使勁，它們最多動動嘴皮子，因為這畢竟是中加之間的事情。

耿爽又表示，當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方，加方十分清楚兩國關係的癥結所在，中方希望加方能夠盡快採取措施，使中加關係早日重回正軌。

（綜合報道）