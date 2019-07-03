【逃犯條例】外交部駐港公署反對侯俊偉言論　向英駐港總領館交涉

自香港反對《逃犯條例》運動爆發以來，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）多次發聲談論事件。侯俊偉周二（2日）指英國全力支持香港人，又指《中英聯合聲明》保護「一國兩制」、保護香港人的基本自由，警告中方若不兌現《中英聯合聲明》，後果嚴重。 外交部駐港公署周三（3日）批評侯俊偉，對其多次發表錯誤涉港言論表示強烈憤慨，又指公署負責人已經就此向英國駐港總領館負責人提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（資料圖片 / 林若勤攝）

外交部駐港公署在官網發布的聲明稱，當香港社會正在承受暴徒嚴重暴力犯罪行徑帶來的巨大創傷時，英國有關政客卻偏偏冷血地在傷口上撒鹽，接二連三地公然美化暴力犯罪行為，包庇縱容暴力犯罪分子，喪失了起碼的是非觀念和道德水準。這樣的表態居然出自一個自詡有著悠久法治精神國家的外長之口，真是荒謬之極，虛偽之至。

聲明又稱，中方再次正告英方，隨著香港回歸祖國以及過渡期工作的結束，《中英聯合聲明》中規定的與英國有關的權利和義務都已經全部履行完畢。英方對回歸後的香港一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在任何所謂「責任」。英方執意干預香港事務毫無道理，語帶威脅更是不自量力、荒唐至極。

聲明最後指，中方再次嚴正要求英方糾正錯誤，尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政。

據早前報道，侯俊偉周二（2日）表示，英國譴責任何一方的暴力行為，但他指「當權者不應以此作為壓制的藉口，而是去了解發生事件的深層原因，那是香港人的深層憂慮，憂心基本自由受到侵犯了」。他向香港的當權者作出呼籲，指任何的壓制都會加劇人民的憂慮。

中國外交部發言人耿爽周一（1日）表示，英方近期頻頻對香港事務指手劃腳、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

侯俊偉多次發聲惹中方不滿

英國外交部早前已多次對事件發表意見，惹來中方不滿。侯俊偉上周二（6月25日）在國會表示，英國對香港的情況仍然感到非常擔憂，促請香港政府就反《逃犯條例》遊行期間發生的暴力事件展開獨立調查。他稱在英方的擔憂得到正視前，英國不會再批出向香港警方輸出裝備的許可證。侯俊偉周日（6月30日）又發聲明，表示會繼續密切觀察香港的情況，又指最近香港發生的反對修訂《逃犯條例》的示威，使在香港回歸周年之際重申英國政府對《中英聯合聲明》的承諾變得更加重要。

中國外交部則在周一（1日）回應稱，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢，指英方近期頻頻對香港事務指手劃腳、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

（綜合報道）