習近平晤保加利亞總統拉德夫　兩國提升為戰略夥伴關係

國家主席習近平周三（3日）在北京人民大會堂同保加利亞總統拉德夫舉行會談。兩國元首一致決定，將中保關係提升為戰略夥伴關係。

國家主席習近平在北京人民大會堂同保加利亞總統拉德夫（左二）舉行會談。這是習近平和夫人彭麗媛同拉德夫夫婦合影。（新華社）

習近平強調，中保兩國要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續給予彼此堅定支持。兩國要共同維護以多邊主義和國際法為基礎的國際體系。保加利亞是最早同中國簽署共建「一帶一路」政府間合作文件的中東歐國家之一，中方願同保方加強發展戰略對接，促進基礎設施互聯互通，擴大貿易和投資規模。

習近平指，中方高度重視中歐關係，堅定支持歐洲一體化進程，堅定支持歐盟團結和壯大，堅定支持歐洲在國際事務中發揮更重要作用，希望新一屆歐盟機構保持對華政策的穩定性、連續性。保加利亞是中國在歐盟內的好夥伴，也是中國－中東歐國家合作的重要參與者，希望保方繼續發揮建設性作用。

拉德夫表示，「一帶一路」倡議有利於世界和平與繁榮，保方願深度參與，充分發揮自身區位優勢，成為連接歐洲和亞洲的門戶和樞紐。保方願同中方加強貿易、運輸、航空、物流、金融、創新、地方、人文等領域交流合作，歡迎中國企業加大對保加利亞投資。保加利亞支持多邊主義，支持世界貿易組織，願同中方加強協調配合。保方將繼續致力於推動歐中關係以及中東歐國家同中國的合作。

（新華社）