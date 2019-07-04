【立法會衝擊】劉曉明：已突破言論自由和平示威界限　要依法追究

中國駐英國大使劉曉明當地時間周三（3日）在大使館就香港立法會被示威者衝擊一事舉行中外記者會，並接受在場記者訪問。 劉曉明稱事件是「早已突破了言論自由和和平示威的界限，踐踏了香港法治，破壞了香港社會秩序，損害了香港的根本利益，是對『一國兩制』底線的公然挑戰」，予以強烈譴責，支持香港政府依法追究責任，以及盡快恢復社會正常秩序。

香港立法會被示威者衝擊，對於示威者的行為及身份，劉曉明形容他們是「極端激進分子」。（余俊亮攝）

劉曉明批評英國政府在今次事件中是「站在錯誤一邊」，「他們不僅發表不當言論，干預香港事務，而且為暴力違法分子撐腰打氣，更有甚者，他們試圖干擾香港法治，阻撓特區政府將肇事者繩之以法。」劉曉明強調，「香港是中國的特別行政區，不是英國殖民統治下的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預」，對英國粗暴干涉香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對，要求英國深刻反省錯誤言行的後果，立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

在被問到能否保證中國會遵守《中英聯合聲明》的承諾時，劉曉明重申《中英聯合聲明》已經完成其歷史使命，成為「歷史文件」，「一國兩制」是「中國政府單方面向全世界做出的莊嚴承諾，並不是對英國政府的承諾」，《中英聯合聲明》沒有任何條款給予英國插手香港事務的權利，也沒有賦予英國所謂監督「一國兩制」實施情況的權利。

另一方面，劉曉明亦稱香港政府已宣布暫停修訂《逃犯條例》，且本屆立法會對修例不設時間表，有鑑於修例需要大量工作和時間，本屆立法會會期將於明年7月屆滿，此前應是不可能完成修例，「我們對香港特區政府的決定表示理解和尊重，並且完全支持。」

至於是就此終止還是會重新啟動，劉曉明指應由香港政府決定，「我希望特區政府能夠成功地同民眾溝通並達成共識。」對於示威者的行為及身份，劉曉明形容他們是「極端激進分子」，但拒絕定義是否屬於「恐怖主義」，稱最終要交由香港法庭來確定。

劉曉明重申，中英關係在某種程度上已經因英國干涉香港事務受到損害，中英關係的基石是相互尊重、互不干涉內政。（中新社）

劉曉明重申，中英關係在某種程度上已經因英國干涉香港事務受到損害，中英關係的基石是相互尊重、互不干涉內政，「我希望英國政府反思其在香港問題上的言行，認識到干涉中國內部事務的嚴重後果，避免給兩國關係造成進一步損害」、「無論誰當選英國首相，我們都希望他能遵守中英兩國政府達成的共識，即相互尊重主權領土完整，互不幹涉內政，這是中英關係的基石。」

至於被問到如果事態惡化，解放軍會否作為終極手段介入，劉曉明指中國在香港駐軍的任務只是國防，保衛香港，抵禦外敵，「我們對香港特區政府完全有信心，相信他們會依法處理，香港警察部隊很專業，我們對他們也很有信心」，重申相信香港政府及香港警察能妥善處置。

（中國駐英國大使館）