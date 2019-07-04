涉購「歪曲十八大路線」書籍　湖北自然資源廳一官員被雙開

湖北省紀委監委今天（4日）通報，省自然資源廳原黨組成員、省紀委監委駐省自然資源廳紀檢監察組原組長王保平被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查、提起公訴。 值得注意的是，通報指，王保平違反政治紀律，「購買閱讀歪曲和攻擊黨的十八大組織路線、幹部政策的書籍」，對有違背4項基本原則等嚴重政治問題的微信文章、圖片和短影片，不僅不報告、不抵制、不鬥爭，還轉發給他人，造成不良影響。

圖為王保平。（網上圖片）

通報又指，王保平違反組織紀律，多次不按規定如實報告個人去向，情節嚴重；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金；違反工作紀律，違規干預和插手政府採購活動；違反生活紀律，追求低級趣味，長期與他人保持不正當性關係，造成不良影響。

偽造重大立功材料 為罪犯報請減刑

通報提及，王保平在擔任監獄長期間，直接或指使監獄幹警為組織、領導黑社會性質組織犯罪的罪犯在免於懲處、給予獎勵、報請減刑、調整監獄等方面違規提供幫助，充當黑惡勢力「保護傘」，涉嫌濫用職權罪；受託捏造事實，偽造重大立功材料，違規為判處無期徒刑的罪犯報請減刑，涉嫌徇私舞弊減刑罪；利用職務之便，為他人謀取不正當利益，索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄罪。

通報中批評王保平身為黨員領導幹部，無視法紀，濫用職權，與服刑的組織、領導黑社會性質組織犯罪分子稱兄道弟，充當他們的「保護傘」，嚴重擾亂監管秩序，破壞全省監獄管理系統的政治生態，大肆索賄受賄，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

資料顯示，王保平自1995年10月起在湖北省監獄管理局任科員一職，並一步步升遷，期間擔任監獄長7年多。及至2010年12月，他升任省監獄管理局紀委書記、黨委委員。2015年2月，他調任省紀委派駐省國土資源廳紀檢組組長、省國土資源廳黨組成員；2018年11月調任省紀委監委派駐省自然資源廳紀檢監察組組長、省自然資源廳黨組成員。

（湖北省紀委監委）