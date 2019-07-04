同性戀短命十年吸毒可能性極大？廣西中學預防愛滋內容挨轟

同性戀者「違背自然法則，在性格上有嚴重缺陷」、「壽命比正常人要短八到十年」、「吸毒的可能性極大」？近日，廣西一家中學在預防愛滋病傳播的宣傳欄上發布所謂「同性戀的五個危害」，內容引發網民批評。

廣西一家中學在預防愛滋病傳播的宣傳欄上發布所謂「同性戀的五個危害」，引發爭議。（網絡圖片）

報道指，涉事中學為南寧市橫縣第二高級中學。根據網傳圖片顯示，宣傳欄聲稱同性戀有五個危害，分別是：

1）同性戀者得愛滋病和性病的機率比常人高數倍； 2）同性戀違背自然法則，在性格上有嚴重缺陷，情緒特別不穩定，容易傷害他人； 3）同性戀是造成社會不穩定的因素，同性戀者的存在對於周圍正常群體是一種威脅，例如早前有演員性侵男孩； 4）同性戀者壽命比正常人要短八到十年，由於同性戀是一種變態行為，因此對身體的神經系統會造成傷害； 5）同性戀者吸毒的可能性極大。由於同性戀者精神空虛，會經不住毒品的誘惑。

涉事中學為南寧市橫縣第二高級中學。（網絡圖片）

周四（4日），南寧市橫縣教育局一名工作人員表示，目前該中學的預防愛滋病宣傳內容已經撤下，該局會進一步規範預防愛滋病的宣傳內容。涉事中學的工作人員表示，網傳該校預防愛滋病的宣傳內容屬實，宣傳內容是該校老師自行在網上查閱資料編寫而成。

2018年11月，教育部辦公廳曾出台文件，要求學校加強宣傳預防愛滋病，將預防愛滋病教育與健康教育有機結合，積極探索適合不同階段學生身心發育、認知能力的健康教育內容和方式，提高教育的針對性和效果。

網民熱議：

「學校是教書育人，而不是宣揚恐同，宣揚歧視。而且宣傳欄中內容本身就是錯誤的，誤導青少年。如果該校有正值青春期同性戀學生，你要他們如何自處，如何對自己同志身份的自我接納。」 「內心得多惡毒才能說出來這種話。」 「為甚麼一定要把同性戀和愛滋聯繫到一起呢？作為一個教書育人的地方，能公開發表這種言論也是夠可笑的。」 「半頁紙全靠編。」

（澎湃新聞）