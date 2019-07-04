美百名專家發公開信憂中美關係惡化　中國外交部表示肯定

美國《華盛頓郵報》周三（3日）發表一封由百名美國亞洲問題專家聯署的公開信，該公開信題為《把中國變成美國敵人適得其反》，並向美國總統特朗普和國會議員表達對於中美關係不斷惡化的憂慮，指出這與美國的全球利益不符。 中國外交部周四（4日）回應稱，對信中的理性客觀聲音表示肯定。

中國外交部發言人耿爽表示，希望美方能夠認真傾聽美國國內以及國際社會的理性聲音和建設性意見。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽表示，中美不是敵人，中美建交四十年來兩國關係歷經風雨，取得了歷史性的發展，不僅給兩國人民帶來了巨大利益，也促進了世界的和平穩定與發展繁榮，中美這兩個歷史文化、社會制度和意識形態完全不同的大國，完全可以在不衝突不對抗的基礎上實現相互尊重、合作共贏。

耿爽續指，合作是中美唯一的正確選擇，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好，兩國利益高度交融，合作領域廣闊，不應該落入所謂的衝突對抗的陷阱，而應實現相互促進，共同發展，這符合兩國的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

耿爽最後指，中方相信，客觀、理性、務實的聲音終將戰勝那些偏執、狂熱和零和的主張。中方希望美方能夠認真傾聽美國國內以及國際社會的理性聲音和建設性意見，與中方一道按照兩國元首達成的共識繼續推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

（綜合報道）