李克強晤孟加拉總理哈西娜：推進孟中印緬經濟走廊建設

國務院總理李克強周四（4日）在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的孟加拉總理哈西娜舉行會談。李克強及哈西娜均表示，會推進孟中印緬經濟走廊建設。 會談後，兩國總理共同見證了中孟投資、文化旅遊、水利等多項雙邊合作文件的簽署。雙方還將發布《中孟聯合聲明》。

會談前，李克強在人民大會堂東門外廣場為哈西娜舉行歡迎儀式。（新華社）

李克強表示，孟加拉是中國在南亞地區的重要合作夥伴，雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終相互理解、相互支持。中方願將「一帶一路」倡議同孟方發展戰略更好對接，推進各領域互利合作；商討自貿協定聯合可研，擴大進口符合中國市場需要的孟方優質產品。

李克強又稱，會繼續為孟加拉的發展提供力所能及的幫助；共同推進孟中印緬經濟走廊建設，把近30億人口的大市場連接起來，促進共同發展；加強國際地區事務中的溝通協調，為地區和平穩定與發展發揮積極作用。

哈西娜表示，當前孟加拉正在推進「金色孟加拉」目標，願積極參與共建「一帶一路」，加速推進孟中印緬經濟走廊建設，加強區域互聯互通，促進貿易、投資、服務業、基礎設施合作。

根據資料，孟中印緬經濟走廊倡議是2013年李克強訪問印度期間提出的，得到印度、孟加拉、緬甸三國的響應，目標是帶動東亞、東南亞、南亞三大經濟區域聯動發展。

（新華社）