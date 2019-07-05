【新城董事長涉猥褻女童】中央政法委評案件：不僅嚴懲，更會深挖

內地房地產上市公司新城控股董事長王振華，因涉嫌在酒店內猥褻9歲女童被上海警方刑事拘留。 消息在陸港兩地均引起廣泛關注，繼《新華社》《人民日報》《光明日報》三大官媒連番刊文炮轟後，中央政法委微信公眾號「長安劍」周四（4日）也就此發表評論稱，「法律必斬性侵兒童的黑手」，並強調對於此案「不僅嚴懲，更會深挖」。

王振華涉嫌在酒店內猥褻9歲女童，被上海警方刑事拘留。（視覺中國）

「長安劍」的文章稱，「在上市公司董事長、資產千億富豪、企業家、慈善家一系列華麗的名頭下埋藏的齷齪勾當，擊穿道德的底線，不免想大喝一聲：王某某（王振華），你好大的膽！」

文章指出，把孩子當做玩物行下流齷齪之事，違天理人倫，是禽獸不如。「任誰都知道猥褻兒童當受到法律的嚴懲，而這嚴懲的來源，正是因為這種行為不僅傷害孩子，更挑戰整個社會的倫理底線。」

在警方通報中，除王振華被刑拘外，還有一名涉案人周某某自首。（網絡圖片）

文章強調，司法機關從未放鬆過對此類犯罪的打擊力度，對案件「不僅嚴懲，更會深挖。」

文章指出，在上海警方的通報中，周某某涉嫌犯罪的情節引人關注，據報案人稱，正是她將受害女童送入虎口，供人褻玩，讓人不免心生猜測：是不是存在一個猥褻兒童的「黑色產業鏈」？周某某是否正是這個「黑色產業鏈」上的一環？王某某（王振華）到底是初犯偶犯還是慣犯？

文章最後說，「在社會的共同關注下，在司法機關對性侵兒童案件的嚴懲之勢下，相信所有的疑問將隨著案情的水落石出而一一得到解答。無論這些問題的答案如何，有一點可以完全肯定：性侵兒童的黑手必定會被法律的利劍堅決斬斷」

（長安劍微信公眾號）