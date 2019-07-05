【中美角力】大使炮轟加拿大惹側目　華為任正非「公關」獲好評

自從加拿大應美國要求，於去年拘捕華為副董事長孟晚舟，北京的外交攻勢並未止息，其中駐加大使盧沙野更成為「重炮手」，多番嚴辭斥責渥太華，引來各方關注。 另一方面，孟晚舟之父、華為創辦人任正非卻展示出截然不同的風格，他最近接受加拿大《環球郵報》訪問時便重申立場，同持保持溫和開放的態度。這兩種外交作風固然可以互相補足，但就不禁令人問及，為何外交系統自身無法做到軟硬兼施，反而要由民間人士補上代辦。

盧沙野：有預謀的政治行動

首先作為駐外大使，一般都致力於保持本國與所在國的關係穩定，即使兩國有磨擦衝突，大使們都盡力斡旋調解，甚至對所在國有「特殊感情」。畢竟如果派駐外地結果是翻臉大吵大鬧，他這個大使辦不到溝通交流的基本職責，當來都沒甚麼意思。可是中國的駐外大使有時卻相當活躍，主動走上火線，攻擊所在國，盧沙野就是鮮明例子。

中國駐加拿大大使盧沙野。（資料圖片）

孟晚舟被捕事件疑團重重，美國所作所為是司馬昭之心，路人皆見，而加拿大出於有意幫忙或無心之失都好，在中美貿易戰關鍵時刻「為虎作倀」，在北京眼中是死有餘辜，必須重鎚還擊。根據這個觀點，盧沙野直指此事並非簡單的司法案件，是「有預謀的政治行動」，又坦言「加拿大來在廣大中國人民心目中有著很好的國家形象，但加方此次做法讓中國人民寒心」。

假如駐華大使批「大中華主義」

對於這一重大事件，盧沙野的表態絕對是理所當然，只不過他「乘勝追擊」，在其他議題炮轟加拿大。事緣孟晚舟事件後，中國以從事間諜活動為由，拘捕兩名在華加拿大人，渥太華隨即糾集盟友譴責中方，反指北京以司法程序為政治工具。作為駐加大使的盧沙野並未保持沉默，反而炮轟西方雙重標準，踐踏中國法治，並且抱持「白人至上主義」。

要體會盧沙野的「重炮」，可以試想像如果有朝一日，有駐華大使指斥中國抱持「大中華主義」，肆意妄為，國民認為應該如何對待這位大使呢？到了今年1月，盧沙野更公開表示，如果加拿大禁止華為參與該國5G建設，將會面臨「後果」。首先華為一直強調自己是百份百民企，盧沙野如此出言「助威」，似乎是打了華為一巴掌，然後又是同樣問題，假如有駐華大使如此「警告」中國，相信他的任期很快會走到尾聲。

華為創辦人任正非。

從來都不以「受害者」自居

不知道是否怕了盧大使幫倒忙，近半年來任正非親自擔當華為的公關，中外反應都認為他談笑風生，是個有魅力的領袖。以《環郵》訪問為例，縱使批評加拿大「愚蠢」，任正非從來都不以「受害者」自居，不糾纏於華為是否欺凌，簡單直接就點明：樂意和西方國家做生意，但如果大戰一場，華為也不怕，反正欲加之罪，何患無辭，做好自己的事自力更生，那就不怕被人威脅。

對於加拿大，任正非不會左一句「寒心」，右一句「後果」，他的原則是實事求是，善意一直都在，你不接受也沒辦法。任正非表示，華為本來就準備在加拿大作鉅額投資，建設科研基地，不過由於孟晚舟被捕，計劃進度會減慢；與此同時，他仍樂見華為參與加國5G建設，做生意之餘促進當地經濟發展。有原則得來也大方處事，這大概是任正非廣受歡迎的原因。

外交系統須保持相當彈性

中國外交系統自有其規矩，要在關鍵時刻貫徹「看齊意識」，但如果矯枉過正，官僚們拿著慣例「寧左勿右」，好事都可能變壞事。駐外大使變為攻擊所駐國的「重炮手」，商界領袖反過來要做外交工作，箇中身份調配耐人尋味，或者外交系統都要保持相當彈性，不要時刻以政治路線為優先，容讓這一層級揮大棒，另一層級派胡蘿蔔，那就毋須等到走得太遠碰壁才找外援。