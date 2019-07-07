煤改氣喊停？　國家能源局：供暖因地制宜　主推清潔煤、生物質能

為減少霧霾、改善空氣質素，內地自2017年起推行煤改氣政策，禁止燃燒煤炭，改以液化天然氣代替。不過，在此過程中，氣荒、安全事故、補貼難到位、居民用不起等問題接踵而至，一直飽受爭議；由於天然氣價格的不斷上漲和嚴禁燃煤，京津冀等多地更一度陷入供暖危機。 國家能源局日前發布《關於解決「煤改氣」「煤改電」等清潔供暖推進過程中有關問題的通知》徵求意見函，提出要因地制宜拓展多種清潔供暖方式，重點發展清潔煤、生物質能供暖，被外界解讀為煤改氣喊停的信號。

京津冀及周邊地區的鄉村曾遍佈煤改氣政策的有關標語。（網上圖片）

上述文件指出，在全國範圍內以確保民生供暖為重，各地靈活運用供暖形勢，宜氣則氣、宜電則電、宜煤則煤、宜熱則熱。太陽能、地熱能、工業餘熱供暖等新形式亦將得到大力支持，條件成熟的清潔供暖方式可報送國家發改委、國家能源局研究推廣。

對於本次政策轉變的原因，意見稿提到，為緩解天然氣供暖推進過程中出現的天然氣供保和農村用氣安全壓力，各地要結合資源條件、環保要求、資金實力、采暖習慣等因素，拓寬清潔供暖渠道。在城鎮地區重點發展清潔燃煤集中供暖，提升清潔燃煤集中供暖面積；在農村地區重點發展生物質能供暖，同時解決大量農林廢棄物直接燃燒引起的環境問題。

業內人士表示，新政策從大力發展天然氣，回歸到大力發展清潔燃煤。由於中國的能源結構以煤炭為主，目前佔能源消費總量比例仍達到59%，並不適合大力發展天然氣，反而發展清潔燃煤才最為合理。

（綜合報道）