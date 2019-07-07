重慶市政府原副秘書長王銀峰被雙開：閱讀有嚴重政治問題的書刊

重慶市紀委監委微信公號「風正巴渝」周日（7日）下午發布通報稱，重慶糧食集團原黨委書記、董事長王銀峰嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報指，王銀峰大搞政治攀附，熱衷於閱讀、私藏有嚴重政治問題的書刊、文章等。 值得一提是，前重慶市委書記薄熙來落馬前夕，王銀峰轉任重慶市政府副秘書長、辦公廳黨組成員。孫政才主政重慶後，王銀峰任該市糧食集團黨委書記、董事長。

通報指，王銀峰熱衷於閱讀、私藏有嚴重政治問題的書刊、文章，嚴重破壞任職企業政治生態。（網上圖片）

王銀峰1962年8月出生於河南省開封尉氏縣，研究生學歷，理學博士，1983年8月工作，1996年5月加入中國共產黨，曾任河南鄭州市委政策研究室主任等職，後被調派到重慶。

通報指，經查，王銀峰理想信念喪失，政治上蛻化變質，大搞政治攀附，熱衷於閱讀、私藏有嚴重政治問題的書刊、文章，嚴重破壞任職企業政治生態；借公務差旅之機旅遊，公款購買高檔酒水，長期違規收受禮金；跑官買官，利用職權和職務影響收受財物、為私營企業主謀取利益，大肆進行權錢交易。

重慶市紀委監委認為，王銀峰構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予王銀峰開除黨籍處分；由市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

王銀峰曾被諷為「風水書記」。（網上圖片）

曾被諷「風水書記」

早在去年底，重慶市紀委監委就通報了王銀峰接受審查調查的消息。此後內媒披露，時任重慶江津區委書記王銀峰曾與當地開發商之間有一段對話，稱該樓盤很影響「風水」，要求開發商停工。此事隨即在網絡上引發熱議，王銀峰被諷為「風水書記」。

而在王銀峰之前，已有多名官員被指閱看或私藏有政治問題的書刊，其中有3名重慶官員，包括重慶豐都縣國土房管局原黨組書記、局長李強華，重慶渝北區委原常委吳德華，重慶能源集團原黨委書記、董事長馮躍。

其中，吳德華的相關案情報告提到，孫政才案發後，吳德華怕自己牽連其中，專門託人從境外帶回兩本「反動雜誌」，意圖刺探孫政才案件相關資訊；2018年初，吳德華又從境外購買4本「反動雜誌」閱讀並保留至案發。

（綜合報道）