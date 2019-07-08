台灣擬推中共代理人修法　環時：寬泛使用「國安」概念非常野蠻

台灣總統蔡英文上周五（5日）在Facebook發文稱，要在立法院下個會期完成「中共代理人」的修法，未來將嚴格規範人民、法人、團體或機構不能為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明以及參加中共舉辦的會議等。 大陸官媒《環球時報》周日（7日）發表社評，批評民進黨政府修法是「搞惡法」，指新法當中預留了當局的大量闡釋空間，會給從事兩岸交流的台灣人造成空前壓力，如此寬泛地使用「國家安全」概念是非常野蠻的行徑。

蔡英文在Facebook上宣稱，要在立法院下個會期完成「中共代理人」的修法。（Facebook）

社評指，台灣當局下如此狠手打壓台灣最活躍的交流方向根本無法與正常的安全治理聯繫起來，這是一種顛覆性的政治跳閘行為。

社評分析指出，蔡英文當局這麼做是想拼選舉，通過這一極端行為幫蔡英文向深綠再獻投名狀。眼看著蔡英文選情不佳，整個民進黨的選情也愈發告急，蔡英文顯然相信只有盡可能向深綠極度靠攏自己才能博來一線生機。

社評又指，看來民進黨對打贏選戰的確心裏沒底，想通過這一修法鞏固蔡當局這一任執政對兩岸關係的破壞，用法律方式給今後兩岸交流壘一道圍牆。一旦修法成功，即使有一天民進黨不在台上，它的烙印將繼續存在於兩岸交流之中。

社評最後表示，大陸有能力在必要時採取斷然行動打破台灣現有政治生態，強力重塑那裏的政治格局。大陸可以這樣做的手段越來越多，大陸需要的是即使付出一些代價也必須這樣做的研判和決心。而民進黨在台灣鬧得越歡、越瘋狂，就越可能促使大陸朝那一決定性的方向走。

（《環球時報》）