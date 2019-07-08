王岐山北京喊話中國永不稱霸　不點名批評美國

國家副主席王岐山7月8日在清華大學出席第八屆世界和平論壇開幕式，他的致辭演說主要論述中國與世界的關係。王岐山強調，無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸，永不擴張，永不謀求勢力範圍。

王岐山談中國與世界的關係，並暗批美國。（AFP）

王岐山指出中國的和平發展道路總結便是通過維護世界和平發展自己，又通過自身發展維護世界和平。中國主要依靠改革、創新實現發展，也堅持擴大開放，學習借鑒別國長處。中國將堅持做好自己的事，以戰略定力和自信應對外部環境的不確定性，堅定走和平發展道路。

他表示「無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸，永不擴張，永不謀求勢力範圍」。中國承諾繼續開放，並呼籲其他大國應加強維護全球和平與穩定。

談及當今國際體系，西方有媒體聲稱中國有取而代之之意。王岐山強調，現有國際秩序並不完美，需要加以改革，但不能推倒重來，這是多數國家共識。

王岐山重申，中國主張推動建構新型國際關係和人類命運共同體，維護多邊主義基石。

他還說，發展是解決一切問題的總鑰匙，要構建更高水平的開放型世界經濟，以利益融合促進共同安全，反對以國家安全之名行保護主義之實。

無論是「外部環境的不確定性」，還是「以國家安全之名行保護主義之實」，王岐山似乎都在不點名批評美國。

儘管中美元首在日本大阪G20峰會會晤達成重啟貿易談判共識，但北京方面已確定不論外界如何變化，都要始終做好自己的事。