【觀察】中共緊鑼密鼓布局人事　政壇浙江系如何走向前台

從重慶市委書記陳敏爾到北京市委書記蔡奇再到中宣部部長黃坤明，在當前中國政壇，「浙江牌」官員獨占鰲頭，成為觀察中共政治未來走向的一個特殊視角。

資料顯示，陳一新因與習近平在浙江時有過工作上的交集，具有「浙江系」官員的標籤。（網上圖片）

在中共於近期鋪開的「不忘初心 牢記使命」整風運動中，有一位被形容為「浙江牌」的官員無疑站在推進這場運動的前沿上，無論就其講話的次數，還是就其受中國媒體關注的頻率而言，似乎都高出其它官員不少。這位浙江出身的官員便是中央政法委秘書長陳一新。

6月28日，陳一新在中共政法系統的專題黨課中，大力要求「掀起學習習近平新時代中國特色社會主義思想熱潮」，并要求政法系統將學習習思想的成效轉化為政治成果，「確保在思想上政治上行動上與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。這也是他自這場整風於6月1日鋪開后第三度召開動員學習會。這位浙江出身的官員，如今正在向外界顯示出其是」習思想」的忠實擁躉，以及對于習發起這場整風運動的目的的深入理解。

「浙江牌」 官員早已成為如今中共政壇的現象級現象，浙江已成為中共政壇人事的新高地，以及觀察中共政治未來走向的特殊視角。

浙江出身的中央政法委秘書長陳一新（中）近日在中共「不忘初心 牢記使命」學習運動中表現活躍。（新華社） 浙江官員的升遷模式 今年滿60歲的陳一新，是浙江泰順人，其政治生涯的前期基本上全部在浙江度過，其中最重要的一段經歷是，2003年到2007年之間，他擔任浙江省委副秘書長，而彼時浙江省委書記正是習近平。經過其后於浙江省金華市和溫州市主政經驗的加持，他於2015年末第一次調赴北京，擔任習主導的「中共中央全面深化改革領導小組」辦公室專職副主任，一年後，再經過2016年至2018年3月在湖北省委副書記、武漢市委書記副部級任上的「鍍金」，陳一新最終調任中央政法委秘書長，并獲晉升為「中央全面依法治國委員會辦公室副主任」。 陳一新的升遷模式是如今浙江官員政治歷練的樣板。這樣的歷練遵循著從政浙江—調赴中央部門磨煉—地方主政經驗加持—調回中央部門任職或出任政治高地（北京、上海、重慶、貴州等）重要職務的步驟。 當然，陳一新也并非浙江官員在仕途上的佼佼者，比他級別更高的有北京市委書記蔡奇、中宣部部長黃坤明、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾、吉林省委書記巴音朝魯、中央軍委辦公廳主任鐘紹軍少將等浙江出身或仕途曾在浙江的官員。中國四大直轄市中，有三個由浙江官員擔任一把手，向外界展示了浙江官員如今在中共政壇的上升路徑是如何暢通。

其他正在上升通道中的浙江官員

除去這些被外界關注較多，地位較高者外，在中共地方以及要害機構內，也有一些浙江官員正在仕途的上升通道中。可以預期的是，幾年後，他們中的某些人的地位將「更上一層樓」。

這些官員包括江西省委書記劉奇，中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄，山西省委副書記、省長樓陽生，中共統戰部副部長、全國政協副主席鄒曉東，云南省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任馮志禮，浙江省委宣傳部長朱國賢，河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅等。

現任中共上海市委書記李強（左一）、市長應勇（右一）都有浙江履職經歷（圖源：新華社）

現年62歲的劉奇，直至2016年轉任江西省委副書記之前，仕途的絕大部分經歷都在浙江，官至浙江省委常委、寧波市委書記。在習近平主政浙江的數年中，他先後擔任浙江省溫州市委副書記、市長以及浙江省發展和改革委員會主任；而慎海雄和朱國賢，這兩位新華社浙江分社的同僚，一個作為副總編輯，一個作為副社長，均在浙江積累了自己在中共宣傳系統的履職經驗。

另一位浙江官員馮志禮，出生于1962年，現年57歲，從浙江一所不知名的學校團委書記做起，在30多年中官至浙江省委常委、統戰部部長，在2017年10月中共十九大前夕調赴北京，出任中央紀委駐國土資源部紀檢組組長。另一位長期在浙江省會杭州市任職的官員徐立毅，今年6月剛剛從杭州市委副書記調升半級至河南省會鄭州市委書記。

正如習亦曾經主政一方的福建一樣，浙江也是中國經濟和社會治理探索的先驅之地，既然習主政浙江的經驗，如「楓橋經驗」、「兩山論」（綠水青山就是金山銀山）正在推向全國，那么，在這種治理邏輯下成長歷練的浙江官員隊伍，從浙江走向其他省市，甚至走向中央，也便是可以理解的了。