【中美角力】閻學通：兩國會變成更假的假朋友　戰略競爭將更激烈

清華大學國際關係學院院長閻學通近日接受官媒《環球時報》專訪時表示，中美兩國原本就是表面合作、實際競爭的「假朋友」，而且現在關係已經變得更假了；他並預測中美戰略競爭將更加激烈。

清華大學國際關係學院院長閻學通。（視覺中國）

閻學通表示，美國總統特朗普上任以來，「全世界都覺得很不適應」，因為他的政策和美國傳統外交政策和做法不一樣，不論美國的盟友或非盟國，大家都覺得這個世界變了。他說，這種變化落到中國身上，最明顯的就是中美兩國從去年開始愈來愈嚴重的經貿摩擦。

許多人對照以往美國和蘇聯的戰略競爭，以「新冷戰」來描述中美之間的變化。不過閻學通表示，今天的國際環境與過去已經不同，傳統的地緣政治概念已無法套用於數位時代中美兩國在無線網路領域的戰略競爭。雖然如此，他強調大國競爭的本質是國際權力再分配的問題，幾千年來這種性質沒有發生變化。

對於新形勢下的中美關係，閻學通說，「今天我認為中美仍然是『假朋友』關係，只不過這種『假朋友』關係變得更假了」。他表示，中美關係「表面上講合作，實際上競爭是本質，今後仍然是這種假象」。

閻學通指，2023年中美兩國的國家實力與其他國家進一步拉大，因此形成兩極格局是不可避免的。（資料圖片）

世界在2023年形成兩極格局

閻學通曾於2013年預測中國將在2023年成為超級大國，他這次受訪時仍然堅信他的預測沒有問題，並指屆時中美兩國國家實力與其他國家進一步拉大，因此世界在2023年形成兩極格局是不可避免的。他進一步預測，從現在到2029年，全球比較大的變化將是兩極格局變得更加穩固，但「更加穩固」指的是格局形態，而非衝突變少，「穩固的兩極格局意味著中美之間的戰略競爭將更加激烈」。

閻學通又認為，在網絡和數位經濟時代，財富和國家實力主要來源於技術創新。美國要維護自身在世界的主導地位，就必然會阻止、至少要減緩中國在科技創新方面趕上美國的步伐；中國要爭取技術領先地位，在某些技術領域也會防範美國。而且除了中國和美國，日本、俄羅斯、英國、法國等大國都會如此做，這恐將成為常態性的戰略。

（《環球時報》）