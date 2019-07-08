美國稱中國在拉美推廣「天安門式打壓」　華外交部：勿再無中生有

今年3月，中興與阿根廷胡胡伊省簽訂商業合同，向當地提供攝像頭、監控中心等，以改善當地治安。 路透社報道指，美國國務院西半球事務局的發言人對上述項目表示關切，指中國以無與倫比的規模收集和利用數據，並用這些信息來助長貪腐、支持任意監控、並令反對者噤聲。有白宮官員又稱，中方利用出口技術裝備和服務在拉美推廣「天安門式打壓」。 中國外交部周一（8日）回應稱，美方的言行毫無道理，也根本不負責任。

中國外交部發言人耿爽周一指美方的言行毫無道理，也根本不負責任。（資料圖片）

據路透社近日報道，中興與胡胡伊省簽訂了金額接近3000萬美元的監控合同，提供攝像頭、監控中心、應急服務和電信基礎設施。當地政府在宣布安裝監控攝像頭的通告指出，現在胡胡伊省可以「和中國一樣安全了」。阿根廷安全部長邁耶（Ekel Meyer）稱，居民願意接受監視器的存在，來換取更加安全的街道環境。他希望更進一步，將系統擴展到包括面部識別技術。

中國外交部發言人耿爽周一指美方的言行毫無道理，也根本不負責任。運用現代科技產品提升社會治理水平是國際社會通行做法，閉路電視系統美國能用，阿根廷當然也可以用，不應被別有用心地政治化。美國一些人總在炒作中國設備、中國技術威脅拉美國家安全，但到目前為止，這些人始終沒能拿出任何有說服力的證據，這種基於主觀臆測的言論非常荒謬。

耿爽續指，美國部分政客對中拉關係肆意誹謗、蓄意挑撥，中方對此表示強烈不滿。中方敦促美方客觀看待中拉合作，不要再無中生有，要多做有利於拉美地區發展的事情。

（綜合報道）