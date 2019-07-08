中國公民涉嫌在墨爾本「職業乞討」被拘　外交部：絕不袒護

外交部發言人耿爽表示，中國駐墨爾本總領館已向澳大利亞警方了解核實相關情況。目前，澳大利亞警方尚未向總領館正式確認被捕者中國公民身份。總領館將密切關注事件後續進展，如所涉人員中確有中國公民，總領館將要求澳大利亞警方依法公正處理。

耿爽強調，中國政府一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，絕不袒護中國公民在海外的違法犯罪行為，也支持當地司法機關依法予以處置。

耿爽最後表示，「這裡我還想提醒廣大同胞，在海外要遵守當地的法律法規、尊重當地的風俗習慣，注意個人言行，切勿從事與所持簽證種類不符的活動，切勿從事任何不法行為，不要給自己製造不便，也不要給國家形像抹黑。」

乞討視頻截圖。（ABC News）

據澳洲媒體報道，7月5日，澳大利亞墨爾本市警方稱，7名持旅遊簽證的中國公民涉嫌在墨市中心從事「職業乞討」，目前警方已拘留其中5人，並對上述7人提出指控。被捕的5人中有3名女性和2名男性，他們的年齡都在65歲以上，最年長者為72歲。根據墨爾本所在的維多利亞州的法律，乞討在當地是違法行為，可被判處一年監禁。

負責案件的警察表示，這些被捕的嫌犯稱自己是無家可歸的人，但經過調查發現，他們在墨爾本市中心有公用的住所。警方確認，嫌犯持有的是澳大利亞的旅遊簽證，而他們中不少人最近都有將澳元兌換成人民幣的記錄。目前這些所得財產已被警方查扣。警方還提到，雖然這些嫌犯被控告，但他們可以自行選擇離開澳大利亞。