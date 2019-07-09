照搬《金融時報》文章　湖南女廳官被爆碩士博士論文均抄襲　

全國重點大學、湖南省名校「湖南大學」近日捲入學術造假醜聞。該校兩名博士於2007年發表的學位論文，被指大篇幅抄襲，至少有一半內容從他人的論文「照抄」。 其中一名涉事者為湖南「70後」女廳官董嵐，內媒周二（9日）再揭發其碩士論文亦涉嫌抄襲，當中還照搬英媒《金融時報》的文章。

據早前報道，湖南大學法學院經濟法學博士生董嵐，於2007年10月發表的博士學位論文《農村公共產品供給的財政法問題研究》，涉嫌大幅抄襲同校法學院經濟法基礎理論方向博士生黎石秋，於2007年3月發表的博士學位論文《農村公共產品供給的法律問題研究》。而黎石秋亦涉嫌大篇幅抄襲他人論文。

據知網檢測數據，董嵐涉事碩士論文總文字複製比52.3%。（《紅星新聞》）

內媒《紅星新聞》報道，據知網檢測數據，董嵐2002年1月上傳的湖南大學碩士學位論文《票據市場的發展及其主要法律對策》總文字複製比52.3%，去除本人已發表文獻複製比42.6%。此文多處與《雲南財貿學院學報》1998年4月發表的《大力發展貨幣市場之我見》、英媒《金融時報》2000年11月、2001年11月發布的《英國票據市場的三大支柱》等文相似或相同。文字複製比最高部分達70.2%。

校方：對學術不端零容忍

湖南大學法學院院長屈茂輝表示，如構成學術不端，則零容忍，董嵐雖為在職官員，但校方不會區別對待。資料顯示，近日董嵐履新湖南省高級人民法院政治部主任前，她曾擔任益陽市委常委、市委政法委書記、益陽市中級人民法院黨組書記及院長等職務。

（綜合報道）