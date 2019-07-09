【逃犯條例】修例壽終正寢　內媒鴉雀無聲　微博網民批港府退讓

特首林鄭月娥今早（9日）再次就《逃犯條例》爭議出面表態，承認修訂工作完全失敗，草案已「壽終正寢」、「the bill is dead」，希望市民不要因所用字眼不同而有不同理解。 對於這一消息，內地傳媒截至下午4時依然鴉雀無聲，百度搜索、微博都無法找到相關報道，僅港媒「大公網」微信公眾號一篇相關報道仍然存活。

7月7日九龍大遊行後，示威者晚上由尖沙咀繼續行至旺角。警方在約11時突然清場，示威者流血受傷，記者也成清場「目標」。（盧翊銘攝）

林鄭承認條例修訂失敗後，美國《華爾街日報》、新加坡《聯合早報》、新西蘭《先驅報》等外媒，上午陸續在微博發布相關新聞，但相繼被刪除，相關留言亦遭清空。在另一個社交平台微信上，搜尋相關字眼，僅有港媒「大公網」微信公眾號的報道還存活。

至於內地媒體，截至下午4時仍對事件全無報道。不過，微博網民獲悉消息後發表意見，他們認為林鄭的表態會令反對派「囂張」，港府不應「步步後退」：

正義向邪惡低頭，香港有這樣的政府，這樣的領導人，港毒不猖狂都對不起大家了！ 今後香港依然是人渣的天堂。港人治港治不了就港渣治港唄！​​​​ 港府退一步並不會換來海闊天空；相反地，步步後退，只能退到喜馬拉雅山。 狗嘗到了甜頭，以後就不只咬你一口這麼簡單了。縱容也是禍國殃民的一種。

特首林鄭月娥今日見記者。(資料圖片)

另外，官媒《環球時報》總編輯胡錫進以個人微博提及事件，稱修例失敗反映出「一國兩制的確在發揮作用，香港的高度自治切實有效」。

胡錫進指，修例失敗反映出「一國兩制的確在發揮作用」。（微博截圖）

胡錫進的微博下方，不少網民評論指，港府的「退讓」開了一個錯誤的先例：

港府完蛋了，這例子一開，以後就天天上街吧！ 香港這樣折騰下去，是利好廣深啊，未來被廣深壓制指日可待！ 這種退讓只會讓香港反對派得寸進尺 港人到底在擔心甚麼呢？ 失望至極！綏靖政策，一味地忍讓和遷就換不來和平！ 香港真的回歸了嗎？除了駐軍還有甚麼？

《環球時報》總編輯胡錫進。（資料圖片）

不過亦有網民認為，胡錫進言論頗為狡猾：