黑龍江政法系統8名官員落馬 　哈爾濱市政法委書記任銳忱被查

中共中央掃黑除惡督導組進駐月餘後，黑龍江政法系統落馬官員級別「步步走高」。據中共黑龍江紀委監委網站8日消息，哈爾濱市委常委、政法委書記任銳忱，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。 據悉，6月5日至7月4日，中央掃黑除惡第14督導組進駐黑龍江，任銳忱成為督導組進駐後落馬的政法系統最高級別官員。

公開簡歷顯示，任銳忱屬黑龍江本土派官員，1980年進入政法系統，從鶴崗市公安局派出所民警一路上行，20年內逐步晉陞為鶴崗市公安局黨委書記、局長。2004年曾任綏化市公安局長，但三個月後即任省公安廳副巡視員，2007年轉崗哈爾濱市公安局，歷任副局長、局長、副市長、市委常委、政法委書記至今。

任銳忱成為中央掃黑除惡督導組進駐後落馬的政法系統最高級別官員。（網絡圖片）

據了解，任銳忱在落馬前，曾頻繁亮相媒體。6月18日，哈爾濱中院組織對一件黑社會性質組織犯罪案件和四件惡勢力犯罪案件的40名被告人公開宣判，任銳忱與中央督導組成員一道旁聽宣判；19日，任銳忱出席市委常委會；20日，任銳忱出席並主持哈爾濱市掃黑除惡專項鬥爭新聞發布會。

此外，6月21日的《哈爾濱日報》刊登哈爾濱市委理論學習中心組成員在市委常委班子「不忘初心、牢記使命」主題教育讀書班暨市委理論學習中心組第二、三次集體學習時的發言。其中任銳忱表示，當前要集中利用兩個月時間，在全市上下再掀起一輪掃黑除惡專項鬥爭的強大攻勢。

但隨着任銳忱落馬，他將無緣參與到上述掃黑除惡中。另據黑龍江省紀委監委官網數據顯示，中央掃黑除惡督導組進駐黑龍江後，任銳忱是該省第8名被查的政法系統官員。其中，王憲斌、賈耕田、杜治林涉嫌為黑社會性質組織和惡勢力充當「保護傘」；賈耕田、杜治林、袁紅軍則是主動投案。

（綜合報道）