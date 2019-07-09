【觀察】美軍售台灣「地表最強」坦克：中美貿易戰下的偶發回饋

對於美國國務院於8日批准售台108輛M1A2戰車、人攜式短程防空飛彈等相關武器設備，並將決定告知美國國會，台灣從總統府到外交部以及國防部皆在第一時間發表感謝。 《多維新聞》的分析文章指出，美方選擇此時公布高額軍售訂單，固然令台灣朝野士氣大振，但這批軍購實際上只是在中美貿易戰的架構下出現的一筆「偶發回饋」。文章認為，特朗普政府依舊是在中美爭霸格局中，將台灣作為制衡的因子。

美國計劃對台出售的22億美元軍傭除了有M1A2坦克外，亦包括250枚FIM-92可攜式刺針（Stinger）防空導彈。（美國海軍網站圖片）

據報道，美國國防部國防安全合作署（DSCA），在當地時間7月8日，正式刊登台灣獲得美國約22億元美元的包裹軍售，包括108輛M1A2T（新型號，T代表Taiwan）主戰坦克，14輛最新款M88A2坦克救濟車，16輛專用來托運M1A2T主戰坦克、載重高達70噸的M1000軍用拖板車（HET）等主裝備，以及其餘主戰坦克用彈藥、通訊裝置、複合裝甲等。另外還附加108套肩扛型刺針防空飛彈發射器，以及250枚刺針飛彈，非外界原本預期的是250套刺針飛彈。

此外，沒有列入DSCA清單的，還包括續購的1600枚的TOW II A/B拖式反坦克飛彈與標槍（Javelin）飛彈等，全案共26億美元。

拖延後又火速批准軍售 美國有何考量？

《多維新聞》指出，美方此時宣布「特朗普任內金額最大的一筆對台軍售」，外界有各式解讀。有一種說法在台美情報圈流傳，就是原本這筆交易案，在台灣國安高層的預計，是在今年4月底就可以宣布，但是一路拖延至今，讓台灣國安高層頻冒冷汗，就是因為卡在中美貿易戰的緣故。

而貿易戰延燒之際，又逢G20的習特會，故習特會前是否會批准對台軍售，多方面資訊都顯示不樂觀。各大歐美媒體也多有報導，甚至推測特朗普內閣團隊裏面，針對軍售台灣，有兩極的看法，等待特朗普的最後決策。

文章還稱，此次選在美國國會7月底休會之前，國務院、國防部通知國會、並且公布軍售結果，很可能是因為G20的特習會，其實並未如外界所評估那樣和平與妥協。「美國方面並未滿意中方提出的妥協專案，故表面上做出一些並無害處的妥協姿態，卻在短時間之內，火速批准對台軍售，以台灣牌來壓制貿易戰的戰果，希望能夠以主戰坦克，推進對中方貿易戰的妥協態度。」

中美元首6月底在日本大阪參加二十國集團（G20）峰會時會晤，習近平在會上闡述中國政府在台灣問題上的原則立場。（美聯社）

高價軍備能否適應台灣海島防禦戰術？

文章還認為，從數量上看，此次軍售給台灣的M1A2T型主戰坦克，並未佩掛外界傳聞已久的「主動防禦系統」，而專用於坦克間協調通訊的AN/PRC-119型軍用無線電系統（SINCGARS）僅64套，故不是108輛M1A2T型坦克，都可以輕易進行陸空無線電通信功能。此外，不包含訓練彈在內，載彈量42枚的M1A2T型坦克，台灣方面僅購買2380枚人員殺傷彈，但是足夠的戰備攜彈量，起碼是4536枚，台灣僅獲購一半的數量。故從列表清單來看，重要裝備幾乎僅入袋一半，這批軍售還有瑕疵。

而從價格方面觀察，以20億美元購買108輛M1A2主戰坦克，平均單價一輛坦克將近2000萬美元，這是目前全球使用國，包括美國、澳洲、阿聯酋和沙特阿拉伯等使用者的幾乎2倍。M1A1坦克，造價低於1000萬美元，改良之後造價約在1000萬美元出頭，而全球各使用國，都是使用美軍的翻修車，例如澳洲使用者為M1A1，沙特與阿聯酋是M1A1升級為M1A2 SA型，是老車改良。而美軍本身使用的M1A2坦克，絕大多數都是由M1A1/H1升級而來，新買的M1A2型坦克較為稀少。台灣應該是全新庫存品M1A2T坦克的全球首個用家，故才以高昂的代價取得。

《多維新聞》稱，108輛M1A2T型主戰坦克，未來將成為2個裝甲營的編制，全數部署在新竹湖口北測中心基地，必要時馳援台北市進行首都衛戌任務。而16輛載重高達70噸級的軍用拖板車，將是未來108輛主戰坦克能夠快速移動的唯一憑藉，重量70噸的主戰坦克，究竟對台灣的防禦有甚麼影響？是否能夠適應台灣海島防禦的戰術？未來都有機會驗證。而台灣軍還有將近1000輛的老舊坦克需要汰換，包括400餘輛依舊擔任主力的M60A3-TTS型坦克，未來的升級、汰換計劃為何，亦有待時間考驗。

美國準備對台出售武器共值22億美元，當中包括108架M1A2艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（Getty Images）

文章分析還提到，台灣在此關鍵時刻，獲得特朗普政府的高額軍售訂單，朝野一片歡欣鼓舞，士氣大振，「尤其對陸軍出身的國防部長嚴德發而言，這也是他得嘗所望的重要一刻。」

文章最後強調，台灣這批軍購還是在中美貿易戰的架構下，出現的一筆偶發回饋，特朗普政府依舊是在中美爭霸格局中，將台灣作為制衡的因數，這是觀察此購案將近半年，所能得到的唯一解答。