三峽大壩「變形潰壩」流言瘋傳　公關危機是禍根嗎？

由某Twitter用戶7月1日首先截圖發帖，三峽大壩「發生變形並可能潰壩」的消息近日在微信群組廣傳，引起些許輿論風波，有港媒歸咎於官方和官媒回應失當，引發「公關災難」。

長江三峽集團已於2日迅速闢謠，指出Google的衛星圖並非衛星直接拍攝，而是由演算法處理形成，顯示某些場景時出現偏差。當外界以為事件告一段落，三峽大瀑布景區有限公司於5日宣布，由於「上游建設施工」，「現進入截流階段」，「導致瀑布斷流」，景區自6日起暫停營業一星期，至13日為止，但確實恢復營業時間仍有待公布。

三峽大瀑布景區。（資料圖片）

「彈性變形」被斷章取義

到了6日當天，三峽集團再度闢謠，指大壩現狀「符合重力壩變形規律」，「壩體變形處於彈性狀態」，不料消息一出，反而被傳媒大肆炒作，拿來作大壩「變形」的官方證據，並影射當局講法「前後不一」。其實官方回應和官媒宣傳陳舊老化，反應緩慢，以至答非所問，早已為人詬病，但一事歸一事，是次流言風波不能全怪在官方頭上。

「彈性變形」的定義在《新京報》報道原文非常清晰，意指壩體「受水位和溫度影響呈週期性變化」，出現正常的極小幅度位移。部分傳媒一則未有完整闡述「彈性變形」的定義，二則未有引用原文所載的位移數據，盲目抽出「變形」二字大造文章，甚至有斷章取義之嫌。即使真的要批評官方回應內容，箇中責任也分屬不同機構。

各機關缺乏溝通和敏感度

首先是三峽集團疑似「好心做壞事」，本意是為求精確，講解建築科學所定義的「變形」屬於正常輕微位移，但就未有顧及到傳媒已搶先定義「變形」二字，特指Google衛星圖所見的「壩體扭曲」現象。其次，該集團一開始針對地圖製成方式作澄清，未有抓住「變形」二字搶先解畫，錯失先機後再作補充，結果卻是愈描愈黑，真相愈辯愈不明。

另一方面，官媒《環球時報》於4日開宗明義，以「反華份子拿三峽大壩搞事」為題，指斥大壩變形之說是「一則極度弱智的謠言」，並大篇幅截取衛星圖加以反駁。然而僅僅一日後，三峽大瀑布景區就宣布暫停營業，並以「上游工程」輕輕一筆帶過原因，對於近日的流言蜚語缺乏敏感度，致令官方仿如口頭上嚴辭否認，行動上卻似有所隱瞞，變相催生更多陰謀論。

冰封三尺非一日之寒

儘管如此，上述情況還未算是「公關災難」，充其量就只可批評各機構之間欠缺溝通，未有充足估計輿情反應。在這一場小風波中，相信只有極少部份人會認真看待涉事流言，擔憂三峽大壩決堤，至於拿來說事的人，也是抱持著譏諷取笑「中國製造」的心態，挖苦幾句而已。不過事實是這樣一則流言「居然還被人『進口』到了境內的微博上」，促使官方大費周章去闢謠，可不是純粹「反華份子」搞事所得解釋。

三峽大壩自構思之初已爭議不絕，興建前後均有極大反對聲浪，中共亦容許黨內外作有限度辯論，實則1992年全國人大表決建設議案，贊成票「竟然」只佔總數票三份之二左右，迄今仍是歷來得票率最低的獲通過議案。在這歷史背景下，社會如今仍質疑，三峽大壩的經濟效益能否抵銷生態成本，其建設品質能否抵禦自然力量和軍事攻擊，周邊地震頻繁是否與大壩有關。雖然當局多年來反覆解說，但擔心憂慮仍揮之不去，才令流言有機可乘，可見釋疑工作仍有待加強。