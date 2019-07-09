【美台軍售】中方要求立即撤銷　環時：一旦玩過頭將付出代價

美國國務院當地時間周一（8日）批准對台灣價值22億美元的軍售案，涉及坦克、導彈等武器。 中國大陸外交部發言人耿爽在周二（9日）指中方表示強烈不滿及堅決反對，已經就此提出嚴正交涉，要求立即撤銷有關軍售案，停止美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。

耿爽表示，美國向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。耿爽強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，「任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、反對外來干涉的堅強意志和堅定決心。」

耿爽稱中方要求立即徹銷對台軍售案。（資料圖片）

另一方面，官媒《環球時報》在當天發表評論文章，認為「美台是不能玩過頭的，一旦玩過頭，肯定要付出代價」，甚至稱軍售案只是形同台灣向美國「交保護費」，「（解放軍）今天如果下決心解放台灣，比當年解放北平還要容易，增購美國軍備已經失去了物理意義，但台北要的是心理效應，要的是以此宣示台美關係的緊密」。

文章指出，要徹底解決對台軍售問題，必須要依靠大陸自身的變量，「一是大陸軍事力量愈來愈強大，使得台灣新購武器實際上喪失軍事意義，二是大陸國力的增強使得我們有更多手段壓制外部的對台軍售，過去法國、荷蘭等都有對台軍售，現在只剩下美國」。

文章又分析，美國對台軍售有幾個目的，包括賺錢、以此維繫美國的對台影響，以及打軍售牌牽制大陸，「華盛頓非常清楚，軍售對維繫兩岸軍事平衡早已毫無意義，但這仍是其對應《與台灣關係法》堂而皇之的說辭，美方的政策焦點早已從『保衛台灣安全』轉到了與中國博弈的其他方向」。文章更稱，假設有一天美台之間做出大陸決不接受的軍售案，後者宣布如果相關裝備進入台灣後會堅決施以摧毀，「我們絕對相信，屆時率先退縮的會是台灣當局」。

文章在最後呼籲，台灣的安全在於處理好兩岸關係，從根本上避免走向與大陸的軍事對抗。（資料圖片）

文章在最後呼籲，台灣的安全在於處理好兩岸關係，從根本上避免走向與大陸的軍事對抗，「只要台當局不朝著台獨的方向瞎折騰，它是完全可以做到的，大陸一直堅持和平統一政策，台灣當局最該做的就是不要逼大陸放棄這一政策」、「希望他們不犯最終斷送自己的顛覆性錯誤，必須在此指出，他們離那種錯誤只剩一步之遙」。

（綜合報道）