【曾志權被判無期】步劉小華萬慶良等人後塵　梅州「客家幫」覆滅

落馬近一年後，廣東省委原常委、統戰部原部長曾志權犯受賄罪，在福建福州中院被一審判處無期徒刑。 曾志權被指為廣東梅州「客家幫」成員兼最後大佬，此前廣東省委前副秘書長劉小華、廣州前市委書記萬慶良都被認為是客家幫的典型成員。

據福建福州中院在官方微博上的通報，曾志權被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，受賄所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。

曾志權犯受賄罪被法院判處無期徒刑。（微博）

通報提到，經法院審理查明，曾志權在2004年至2017年間，利用擔任廣東省財政廳副廳長、廳長職務上的便利，為相關單位和個人在取得開發用地、承建工程等事項上提供幫助，直接或通過其近親屬非法收受財物逾1.4億元人民幣。法院認為，曾志權的行為構成受賄罪，但鑑於其到案後能夠如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，故依法從輕處罰。

曾志權是中共十九大後廣東落馬的「首虎」，更被指是梅州客家幫成員之一。廣東官場派系嚴重，梅州客家幫在廣東官場勢力極大。但梅州客家幫自中共十八大後土崩瓦解，已落馬的前省委副秘書長劉小華、前政府副秘書長羅歐、前副省長劉志庚、前省人大常委會副秘書長李珠江、前廣州市委書記萬慶良、前珠海市委書記李嘉等人，都被認為是客家幫的典型成員。

萬慶良、劉志庚、羅歐被判處無期徒刑，李珠江、李嘉則分別判刑14年及13年。

進入2018年，隨著督戰意味濃厚的中央巡視，「客家幫」的覆滅也進入最後階段。曾志權被稱為「客家幫最後的大佬」。

公開資料顯示，曾志權生於1963年，是廣東梅州人，並長期在廣東為官，歷任企業財務處科員、副主任科員、主任科員，工交內貿處副處長，農業處處長，廣東省財政廳副廳長、黨組成員，廣東省財政廳副廳長、黨組副書記，廣東省財政廳廳長、黨組書記。曾志權在2017年5月躋身廣東省委常委，2018年1月當選第十三屆全國政協委員，同年4月13日正式出任統戰部部長。2018年7月11日，據中紀委官網通報，曾志權擔任廣東省委統戰部長三個月後落馬。