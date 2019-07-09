14年從小科員升至副廳級　甘肅落馬女副市長被揭性賄賂40多名官員

甘肅武威市前女副市長姜保紅涉嫌嚴重違紀違法被查，及後於今年初被通報「雙開」，具體罪狀包括搞政治攀附、對抗組織審查、違反中央八項規定精神、違反廉潔紀律、受賄等，甚至有「搞權色交易」。 近日有內地傳媒披露，姜保紅是從小科員一路透過性賄賂，14年後官拜副廳級的武威副市長，更稱其先後與40多名官員發生性關係，其中有17人是領導級。

姜保紅被指與武威前市委書記火榮貴是情人關係，獲後者一手提拔上位。（資料圖片）

姜保紅被指以性賄賂平步青雲，14年期從小科員官拜副廳級的武威市副市長。（網上圖片）

據《財新網》報道，45歲的姜保紅是被同期落馬的武威前市委書記火榮貴一手提拔上位，二人是情人關係。姜保紅與火榮貴不但同日被通報雙開，更是同日被決定逮捕，前者的罪名是受賄罪，後者則是受賄罪、挪用公款罪及濫用職權罪。

報道提到，姜保紅在大學時期是校花，畢業前曾到甘肅的一間法院實習，搭上一名庭長，畢業後就獲分配到該法院工作。姜保紅後來就被調到甘肅省維護穩定工作領導小組辦公室，10年內從小科員升到副處長，最後就在武威任職時的4年多時間，從副處長升到副廳級，官拜武威市副市長。

報道指出，甘肅官場對於姜保紅通過性賄賂謀求上位早有傳聞，「尤其在武威，有關這位外貌出眾的女副市長與火榮貴的親昵關係以及隱秘的權力交換，各種版本和段子（內容）在官場民間廣為流傳」。有姜保紅的老友故舊亦稱，姜保紅早年漂亮質樸，看似毫無心機，沒料到會變成如今的模樣。大學時期的姜保紅更是予人第一印象是漂亮，其老師和同學憶述，姜保紅身材比一般女子高挑，眼睛又大又亮，「是那種吊梢眼，特別吸引人，是我們的校花。」

姜保紅的大學老師和同學憶述，姜保紅身材比一般女子高挑，眼睛又大又亮，「是那種吊梢眼，特別吸引人，是我們的校花。」（網上圖片）

姜保紅被指全副心思都在官場上，名利薰心。（網上圖片）

姜保紅在2002年9月被調往省維穩辦，報道形容「這十年是姜保紅從小科員升遷至副處長的十年，也是她徹底墮落的十年」。有知情者稱，姜保紅結識甘肅省政法委某副書記後，時不時被帶往參加飯局，姜保紅自身也有意識地結交一些部門的重要領導，如政法委和組織部系統，「她和這些領導來往，實際上就是一種交易，就是為了職務的升遷。」

報道更指，姜保紅的任職履歷幾番變化，每一個變化背後都有精心布局的痕迹與意圖，時任武威市委書記火榮貴就是幕後黑手。姜保紅的故友接受採訪時坦言，姜保紅的全部心思都在官場上，只關心更高層的官場秘聞和自身的進步，有明顯而強烈的權力欲望，「現在的姜保紅，已經變成純粹的官場中人，一個名利薰心的人。」

（綜合報道）