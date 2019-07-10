習近平：決不能把反腐敗當成不作為的藉口

中央和國家機關黨的建設工作會議7月9日在北京召開。中共中央總書記習近平向中央和國家機關工作人員發表了重要講話。 講話對帶頭做到「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導）有了新的表述——「既要體現高度的理性認同、情感認同，又要有堅決的維護定力和能力。」 此外，針對一些地方 「為官不為」的現象和所謂「官不聊生」的說法，習近平指出，必須正確處理乾淨和擔當的關係，決不能把反腐敗當成不擔當、不作為的藉口。

中央和國家機關黨的建設工作會議7月9日在北京召開。（新華社）

習近平在講話中指，中央和國家機關黨的建設必須走在前、作表率，深化全面從嚴治黨、進行自我革命，必須從中央和國家機關嚴起、從機關黨建抓起。

大力加強對黨忠誠教育

習近平指出，帶頭做到「兩個維護」，是加強中央和國家機關黨的建設的首要任務。他說，要把「兩個維護」體現在堅決貫徹黨中央決策部署的行動上，體現在履職盡責、做好本職工作的實效上，體現在黨員、幹部的日常言行上。要大力加強對黨忠誠教育，學習宣傳先進典型，引導黨員、幹部見賢思齊，把對黨忠誠納入家庭家教家風建設。帶頭做到「兩個維護」，既要體現高度的理性認同、情感認同，又要有堅決的維護定力和能力。

習近平強調，中央和國家機關要走在理論學習的前列，要樹立大抓基層的鮮明導向，持之以恆正風肅紀，建設風清氣正的政治機關。

不做昏官、懶官、庸官、貪官

習近平當日亦指出，必須正確處理乾淨和擔當的關係，決不能把反腐敗當成不擔當、不作為的藉口。要把乾淨和擔當、勤政和廉政統一起來，勇於挑重擔子、啃硬骨頭、接燙手山芋。要踐行新時代好幹部標準，不做政治麻木、辦事糊塗的昏官，不做飽食終日、無所用心的懶官，不做推諉扯皮、不思進取的庸官，不做以權謀私、蛻化變質的貪官。

習近平當日還強調，提高中央和國家機關黨的建設品質，必須深入分析和準確把握特點和規律；此外，他還指出，加強和改進中央和國家機關黨的建設，必須切實加強黨的領導，強化責任制。

（新華社）